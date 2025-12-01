A partire da oggi, lunedì 1° dicembre, La forza di una donna (Kadin) raddoppia su Canale 5. La serie tv turca, oltre al consueto orario, tornerà con nuovi episodi anche con la seconda parte intorno alle 18:00/18:30.

Doppio turno per La forza di una donna, la soap turca di Canale 5

La dizi turca con Özge Özpirinçci ha ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano, e i vertici Mediaset hanno deciso di dare alla serie più ampio spazio nel palinsesto di Canale 5.

A partire da oggi, lunedì 1° dicembre, la serie non solo continuerà ad andare in onda nel consueto slot pomeridiano dalle 16:05 alle 16:25 circa, ma avrà anche una seconda parte intorno alle 18:00/18:30.

La forza di una donna, a che ora va in onda la seconda parte?

Contrariamente a quanto accade con l’episodio pomeridiano, che manterrà il solito slot orario, quello in onda nella fascia preserale presenterà una certa elasticità. Tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – il serial turco si presenterà ai suoi fans in un secondo appuntamento pomeridiano che prenderà il via subito dopo il programma d’informazione condotto da Gianluigi Nuzzi “Dentro la notizia”.

Per quest’ultimo è prevista – sempre da oggi – una riduzione nella durata. Questa scelta, insieme alla cancellazione della striscia pomeridiana del Grande Fratello, ha liberato uno slot orario nel quale i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di inserire una delle soap più amate del momento.

Nessun cambiamento è invece previsto per la programmazione del sabato di Canale 5: La forza di una donna continuerà ad andare in onda con il doppio appuntamento delle 15:09 circa.