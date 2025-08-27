Il ritmo incalzante con cui sono andati in onda gli episodi estivi della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın) ha fatto sì che per gli spettatori si avvicini il momento del finale della 1° stagione. Ma quando (e soprattutto come) finirà il primo capitolo della serie tv turca Mediaset?

La forza della donna, il finale del primo capitolo si avvicina

La forza di una donna, quando finisce? La domanda sta rimbalzando in questi giorni sul web, e sono moltissimi i fans che si chiedono quando calerà il sipario sulla prima stagione della dizi turca che in quest’estate bollente, ci ha tenuto compagnia nei pomeriggi di Canale 5.

Occorre iniziare precisando che – più di un finale La forza di una donna – dovremmo parlare della chiusura di un capitolo, visto che la soap opera turca ha già in serbo per i suoi fans una seconda stagione ricca di colpi di scena.

Fatta questa premessa, cerchiamo di scoprire la data in cui andrà in onda l’ultima puntata La forza di una donna 1° stagione. Proseguendo con il ritmo attuale, e salvo ulteriori variazioni di palinsesto, assisteremo all’episodio finale venerdì 29 agosto.

La forza di una donna: come finisce il primo capitolo?

L’ultimo appuntamento con la soap opera turca prevede eccezzionalmente, per venerdì 29 agosto, due episodi, che ci terranno compagnia dalle 16:53 alle 18:46 circa. Nel primo assisteremo ai tentativi di Sirin di convincere i genitori del fatto che non starà mentendo. Per dimostrare loro che dice la verità, la giovane li accompagnerà al cimitero. e mostrerà loro la tomba di Bahar e quella dei nipoti.

Ma il vero colpo di scena arriverà nel secondo appuntamento quotidiano, quando Enver – ormai consapevole del fatto che Sarp sia vivo – minaccerà di andare alla polizia nel caso in cui quest’ultimo non accettasse un confronto con lui. Julide intanto proverà a riallacciare i rapporti con Bahar e i nipoti.

Kadin, La forza di una donna: la storia continua

Come anticipato i fans non dovranno però preoccuparsi, e molti di loro non si accorgeranno neppure del passaggio visto che la soap turca proseguirà normalmente. Mediaset ha infatti acquistato anche i diritti della seconda stagione, che inizierà lunedì 1° settembre.

Una cosa è certa: la nuova stagione promette di regalarci nuovi colpi di scena e situazioni che ci faranno trattenere il fiato. Siete pronti a scoprirle con noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Kadin.