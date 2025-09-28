Dopo un lungo periodo di sofferenza, si profila un cambiamento positivo nella vita di Ceyda Karataş e Hatice Sarikadi nelle prossime puntate della serie tv turca La forza di una donna (Kadın). L’arrivo di Emre Yazici, un uomo legato al passato di Ceyda, permetterà a entrambe le donne di trovare lavoro.

La forza di una donna news: l’arrivo di Emre nel cast

La storyline prenderà il via nel momento in cui Bahar, che avrà recentemente superato il trapianto di midollo osseo, sentirà la necessità di rimettersi in carreggiata e di tornare al lavoro. Dopo una serie di colloqui andati male, Bahar avrà finalmente l’occasione di lavorare come cassiera nella caffetteria di Emre.

Il primo incontro tra Bahar ed Emre sarà caratterizzato da un evidente colpo d’occhio: quest’ultimo rimarrà impressionato dalla forza e dalla resilienza mostrata da Bahar nel superare la sua anemia aplastica.

Tuttavia, Bahar non potrà afre a meno di notare come Ceyda cambi atteggiamento al cospetto di Emre, e inizierà a chiedersi il motivo. La risposta arriverà poco dopo, durante una conversazione chiarificatrice, quando Ceyda rivelerà all’amica di conoscere Emre sin dall’infanzia e di aver avuto con lui un figlio, Arda, mai svelato all’ex compagno.

Nonostante il passato complesso, Ceyda incoraggerà Bahar a non rinunciare all’impiego presso la caffetteria di Emre, spinta dalla curiosità di scoprire se l’uomo si sia mai sposato.

Emre rivede Ceyda nelle prossime puntate La forza di una donna

Nonostante le insistenze di Ceyda, che cercherà di convincere Bahar a rimanere a lavorare nella caffetteria per poter indagare sulla vita sentimentale di Emre, l’impiego della protagonista avrà breve durata. Dopo appena un giorno di lavoro infatti, Bahar verrà “sequestrata” insieme ai suoi figli da Sarp. Proprio la sera in cui l’uomo irromperà nella sua casa per portarla al sicuro, Yeliz verrà uccisa dagli uomini di Nezir. Ceyda – che si troverà nell’appartamento e sarà stata la prima a opporre resistenza – si sentirà in colpa per la morte dell’amica.

Emre sarà preoccupato per l’assenza di Bahar al lavoro e si recherà a casa sua a cercarla: qui si troverà davanti Ceyda. Inizialmente lei fingerà di non averlo riconosciuto, ma poi non potrà più tirarsi indietro e affermerà che starà passando un periodo davvero difficile.

Ceyda devasta il negozio dove lavorava Yeliz: news La forza di una donna

Quando verrà a sapere che i datori di lavoro di Yeliz avranno mosso accuse contro la donna, accusandola di aver intascato l’anticipo e poi non essersi più presentata al lavoro, Ceyda sarà assalita da una rabbia irrefrenabile.

In preda a una furia incontrollabile, la donna irromperà nel negozio di abbigliamento e metterà a soqquadro tutto.

Ovviamente i proprietari non saranno al corrente dei motivi per i quali Yeliz non si sarà più presentata al lavoro, ma la condizione mentale di Ceyda preoccuperà molto il suo amico Arif Kara.

Trame turche La forza di una donna: Emre assume Ceyda e Hatice

Non solo Arif farà in modo di convincere i proprietari del negozio a non sporgere denuncia contro Ceyda, offrendosi di pagare lui i danni, ma si presenterà insieme a Enver alla caffetteria di Emre e gli chiederà di offrirle un lavoro.

Ceyda inizierà così a lavorare come lavapiatti nel locale. Poco dopo l’uomo – rimasto affascinato anche da Hatice che sarà stata presente al colloquio – proporrà anche a lei di occuparsi dei clienti della caffetteria.

Hatice e Ceyda saranno raggianti per questa nuova opportunità, ma la vicinanza con il suo ex (nonché padre di sua figlia) sarà davvero facile da gestire per Ceyda? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news La forza di una donna.