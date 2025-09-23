Stando a quanto anticipato dagli spoiler turchi, nelle prossime puntate La forza di una donna (Kadın) assisteremo a una mossa azzardata di Sarp, che terrà i fans con il fiato sospeso. L’uomo infatti saprà di essere nel mirino di Nezir, e porterà via Bahar e i figli dalla loro abitazione, per portarli in un luogo sicuro. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche La forza di una donna: la vendetta di Nezir

Nezir cercherà il modo di vendicare la morte di suo figlio nelle prossime puntate La forza di una donna, e nel suo mirino ci sarà Sarp. Quest’ultimo – consapevole del pericolo che lui e tutte le persone che gli vivono accanto staranno correndo – cercherà un modo per mettere in salvo la prima moglie e i figli.

Mentre Suat cercherà di tenere Piril lontana dal pericolo, Sarp cercherà un alloggio sicuro per Bahar e i ragazzi. L’uomo contatterà poi l’ex moglie da un telefono sicuro, e le chiederà di usare solo quel canale per comunicare.

Quando Munir avrà trovato l’alloggio perfetto, Sarp dirà a Bahar “Presto verrò a prendere te e i bambini“. Lei però rifiuterà di seguire l’ex marito.

Purtroppo anche quel numero sicuro non si rivelerà affidabile, visto che Nezir avrà modo di intercettare le conversazioni dei due, e capirà che la prima moglie è proprio il punto debole del suo nemico. A quel punto chiederà ai suoi scagnozzi di rapire Bahar e i ragazzi, ma specificherà che nessuno dovrà fare loro del male. I tre ostaggi gli serviranno solo per attirare Sarp in una trappola.

La forza di una donna spoiler, un piano dai risvolti drammatici

Il piano di Nezir avrà risvolti drammatici. Proprio la sera in cui avrà progettato di rapire la protagonista infatti, Bahar avrà la febbre e chiederà a Hatice di rimanere con loro per prendersi cura dei figli. La donna si troverà così all’interno della casa quando gli uomini di Nezir faranno irruzione.

Sarp si precipiterà lì e provvederà a portare via Bahar e i figli, aiutato anche da Yeliz che cercherà di opporre resistenza contro gli uomini armati. Il suo gesto le costerà la vita, ma servirà a permettere a Sarp e alla protagonista di allontanarsi.

Enver sconvolto nelle prossime puntate La forza di una donna

Subito dopo Enver sarà svegliato dallo squillo del telefono. Nel cuore della notte Ceyda lo sveglierà con una notizia sconvolgente: “Sarp ha rapito Bahar, ci sono uomini armati in casa“.

Allarmato, Enver correrà lì, mentre Yildiz tremerà al pensiero che in quell’abitazione ci sarà anche sua madre. La giovane – già da tempo al corrente del piano di Nezir grazie a Suat – temerà che possa essere accaduto qualcosa a Hatice. Terrorizzata, telefonerà a Suat che la informerà che qualcosa sarà andato storto nel piano, visto che Sarp sarà riuscito a portare via l’ex moglie prima che gli uomini potessero prelevarla. Il padre di Piril arriverà a sospettare che possa essere stata proprio Yildiz a tradirlo, rivelando i progetti al cognato, e sarà ignaro che è stato invece Munir, il suo braccio destro, a far fallire l’agguato.