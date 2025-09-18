Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate La forza di una donna (Kadın). La serie tv turca – dopo aver conquistato un posto nella programmazione dal lunedì alla domenica di Canale 5 – si prepara a tenerci ancora con gli occhi incollati al teleschermo. In particolare, nel corso dei prossimi episodi, vedremo Sarp fare un gesto inaspettato verso la famiglia di Bahar. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

News La forza di una donna: Sarp scopre che la sua ex famiglia è in pericolo

Sarp scoprirà che il suo acerrimo nemico, Nezir Korkmaz, ha incaricato i propri scagnozzi di rintracciarlo per vendicare la morte del figlio Mert, ucciso da Sarp cinque anni prima.

Sebbene la notizia finirà per metterlo in allarme e fargli temere per la propria vita, l’uomo si preoccuperà molto di più non appena scoprirà che i pericolosi uomini di Nezir si saranno trasferiti nel quartiere in cui vive Bahar, la sua prima mogli.

L’uomo si presenterà così a casa di Bahar per avvisarla del grave pericolo che a causa sua corre insieme ai loro figli, Nisan e Doruk.

Sarp aiuta la famiglia di Bahar nei prossimi episodi La forza di una donna

A Sarp Cesmeli basterà dare un’occhiata alla casa per capire che la sua ex famiglia starà attraversando un periodo economicamente difficile.

Resosi conto della situazione economica in cui versa la sua famiglia precedente, Sarp offrirà una consistente somma di denaro a Enver e Hatice. Dapprima i due rifiuteranno, ma poi Hatice tornerà sui suoi passi e accetterà i soldi di nascosto, nonostante il parere contrario del marito.

La donna farà credere al consorte che quella somma di denaro proviene dai suoi precedenti datori di lavoro, e che si tratti di un indennizzo per il licenziamento.

I soldi spariscono: nuovo giallo a La forza di una donna

L’illusione di potere – almeno parzialmente – risolvere i problemi economici durerà poco. Ben presto infatti si scoprirà che i soldi che Sarp avrà consegnato ad Hatice saranno scomparsi.

Non servirà certo fare molta strada per acciuffare il ladro, visto che tutti scopriranno subito che a prendere quei soldi sarà stata Sirin. La ragazza li userà per fare acquisti personali, e questo farà infuriare Hatice.

La tensione tra le due sarà fin troppo evidente, ed Enver sarà convinto che i continui contrasti tra Hatice e Sirin siano motivo di sofferenza per la moglie. L’uomo deciderà così di riconciliarsi con la figlia.

Dopo l’abbraccio, Sirin prometterà al padre di non frequentare più Suat, il suocero di Sarp, ma lascerà intendere di provare ancora invidia per la sorellastra Bahar, nonostante in passato le abbia donato il midollo osseo che le avrà permesso di continuare a vivere.