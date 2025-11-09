Sarà un momento particolarmente difficile, quello che attende la protagonista della serie tv turca La forza di una donna (Kadın). Bahar scoprirà che Yesim è morta e si sentirà responsabile di quanto accaduto all’amica nei prossimi episodi della soap.

Anticipazioni turche La forza di una donna: Bahar piange la morte di Yesim

Nonostante Sarp faccia molti sforzi per impedire a Bahar di scoprire cosa è accaduto dopo la loro “fuga”, l’uomo non riuscirà a impedire che l’ex apprenda che gli uomini di Nezir – che avevano fatto irruzione nella sua casa con l’ordine di prelevarla – hanno ucciso Yesim.

Il dolore di Bahar sarà immenso: la donna si sentirà responsabile per quanto accaduto all’amica, e chiederà ad Arif di accompagnarla al cimitero.

La scena di Bahar davanti alla tomba di Yesim sarà davvero straziante: la protagonista non riuscirà a trattenere le lacrime e con un filo di voce dirà “È colpa mia!“.

La decisione di Bahar nelle prossime puntate La forza di una donna

Al cimitero ci saranno anche Hatice, Ceyda ed Enver, e tutti potranno riabbracciare Bahar. La protagonista farà loro una promessa, affermando che tornerà presto.

In effetti poco dopo, mentre si troverà in auto con Arif, Bahar rivelerà i suoi progetti futuri. Scopriremo così che la donna avrà intenzione di portare via i figli dallo chalet in montagna, e poi recarsi alla polizia. Un piano che Bahar conterà di portare a termine proprio con l’aiuto di Arif. Approfittando del fatto che tutti staranno dormendo, qualche giorno dopo la donna invierà all’uomo un messaggio sul cellulare. La fuga di Bahar sarà stata programmata nei minimi dettagli, e Arif a quel segnale pattuito accorrerà allo chalet per prendere Bahar e i ragazzi e riportarli a casa.

La forza di una donna, spoiler turchi: la fuga di Bahar

Arif aspetterà fuori dal cancello in auto. Bahar e la figlia coinvolgeranno il piccolo Doruk in un “gioco” nel quale dovranno simulare una fuga in piena notte e raggiungeranno l’automobile di Arif. I tre saranno così pronti a tornare alla quotidianità, nel quartiere in cui saranno sempre vissuti: una mossa azzardata?

Di sicuro per la protagonista la vita allo chalet sarà ormai diventata insostenibile. Le mezze verità di Sarp prima, e l’arrivo di Piril e dei gemelli poi, avranno creato un clima in cui sarà impossibile continuare a vivere. Nonostante le (poche) spiegazioni dell’ex marito, che sembrerà reticente a condividere con lei quanto realmente accaduto, e il suo desiderio di recuperare il tempo perduto, Bahar non si sentirà più sicura accanto a Sarp, e non potrà ignorare il fatto che lui non ha esitato a formare una nuova famiglia.

Resta però da capire se il ritorno nel quartiere di Bahar, spingerà Nezir a ordinare un nuovo rapimento della donna e dei bambini. Per scoprirlo, dovremmo però attendere qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news La forza di una donna.