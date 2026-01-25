Una new entry è destinata a catturare l’attenzione dei tantissimi fans del serial turco La forza di una donna (Kadın). Nei prossimi episodi della dizi turca un losco imprenditore di nome Cem farà il suo ingresso. Il suo arrivo scatenerà subito molti interrogativi.

La forza di una donna, trame turche: l’offerta di Cem

Non passerà certo inosservato l’arrivo di Cem nel corso degli episodi della terza stagione. L’imprenditore apparirà fin da subito abbastanza misterioso, e presto scopremo che anche la concessionaria dauto della quale sarà proprietario sarà legata ad affari piuttosto loschi. Ma cosa nasconderà Cem e come il suo arrivo influenzerà il corso degli eventi?

Per scoprire i motivi che porteranno il nuovo imprenditore a Istanbul, dobbiamo fare un passo indietro. La storyline prenderà infatti il via nel momento in cui Bersan si presenterà a casa di Ceyda. L’ex fidanzata di Arif Kara indosserà abiti costosi e farà subito presente alla donna di aver trovato un impiego molto redditizio. Subito dopo le rivelerà che – se vorrà – anche lei potrà collaborare. Cosa dovrà fare? Il suo capo, Cem, starà cercando qualcuno che – in cambio di uno stipendio molto alto – possa cucinare dei piatti e portarli a diversi indirizzi.

Ceyda non potrà accettare l’incarico, visto che nel frattempo avrà iniziato a lavorare per la scrittrice Fazile e per suo figlio Raif, ma penserà che questo nuovo lavoro potrebbe essere perfetto per Bahar. La donna quindi ne parlerà con l’amica e si dichiarerà disposta ad aiutarla ogni qualvolta il suo lavoro glielo consentirà.

Bahar inizia a lavorare per Cem nelle prossime puntate La forza di una donna

Una volta deginito l’accordo, Cem farà avere a Bahar un cospicuo anticipo, che le permetterà di preparare alcuni piatti che lui stesso le avrà commissionato. Su richiesta dell’uomo, le pietanze dovranno essere servite ai committenti in pentole nuove di zecca, che la donna non dovrà mai utilizzare sui fornelli. Incuriosita dalle direttive del suo nuovo datore di lavoro, la Ceşmeli si accingerà comunque a seguire alla lettera le sue istruzioni.

Il giorno stesso la donna si recherà alla concessionaria di automobili con le pietanze pronte, e otterà il benestare definitivo per la sua nuova occupazione. Bahar dovrebbe essere felicissima per l’incarico ricevuto, ma qualcosa la spingerà a diffidare di Cem. La protagonista infatti, non riuscirà ad allontanare quella fastidiosa sensazione che lui nasconda qualcosa e ne parlerà con Ceyda, arruvando perfino a ipotizzare una rinuncia al lavoro. Ma Ceyda la forzerà a continuare, almeno per qualche giorno.

La forza di una donna, cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

L’inquizione di Bahar sarà esatta? Ben presto scopriremo che Cem – non solo avrà un secondo fine – ma sarà anche legato al passato di una donna che i fans della dizi conosceranno fin troppo bene.

La protagonista sarà in pericolo? Di sicuro, le prime anticipazioni che arrivano dagli spoiler turchi sono poco rassicuranti. Qualcuno si affretterà a fotografare Bahar mentre entrerà in casa dei “clienti” della concessionaria. Perché? Per il momento le trame non svelano altro, ma siamo sicuri che questa nuova storyline ci terrà con il fiato sospeso nei prossimi episodi della serie tv turca.