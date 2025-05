Come preannunciato, il 3 giugno prenderà il via su Canale 5 una nuova soap turca: La forza di una donna (Kadın). Vi ricordiamo che potrete seguire questa nuova serie tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45 circa. Cosa vedremo nelle prima settimana di programmazione Mediaset? Tutte le anticipazioni dal 3 al 6 giugno del serial turco.

La forza di una donna, trame settimanali

Bahar Çeşmeli è una giovane donna a cui la vita sembra aver sempre voltato le spalle. Abbandonata da bambina e cresciuta senza madre, la donna sembra finalmente trovare un po’ di serenità quando nella sua vita appare Sarp. I due si innamorano e dal loro amore nascono due figli, Nisan e Doruk.

Per la prima volta Bahar prova cosa significhi amare ed essere amati, ma anche stavolta la sua felicità è di breve durata. Un nuovo devastante dolore la colpisce quando – pochi anni dopo – Sarp muore tragicamente. Bahar si trova così da sola a crescere i due bambini, ed è costretta ad affrontare ogni difficoltà che la vita le presenta con il sorriso e tanta forza d’animo.

Decisione difficile per Bahar nei primi episodi La forza di una donna

La giovane vedova deve affrontare inevitabili problemi economici dopo la morte di Sarp. Anche pagare l’affitto diventa un problema, e ben presto la donna viene sfrattata con i figli dalla sua umile casa. Costretta a trasferirsi in un quartiere degradato, accetta un secondo lavoro come cameriera che le permetta di provvedere ai bambini.

La seconda occupazione la costringe a lasciare soli i suoi figli la sera. Sebbene preoccupata per la loro sicurezza, Bahar non sembra avere altra scelta. Una sera rientrando dal lavoro li trova al buio e spaventati. A quel punto la donna decide di chiedere un sussidio e si reca al Governatorato. La sua richiesta viene però respinta, perché sua madre Hatice rilascia una dichiarazione nella quale afferma che potrebbe assistere la figlia e i nipoti.

Trame La forza di una donna: Bahar fa una scoperta sconvolgente

La sicurezza dei suoi figli è troppo importante, e la giovane donna capisce di non poter continuare a fare un lavoro che la costringerebbe a lasciarli soli nella notte. Decide quindi di accettare l’offerta della madre e si trasferisce a casa sua.

Qui scopre – grazie a Enver – che Sarp era solito andare a trovarli, e che un giorno sua madre aveva dato all’uomo delle pere Deveci affinché lui le portasse a Bahar. Proprio per cercare di recuperare quelle pere Sarp era caduto dal traghetto.

La nuova scoperta la lascia devastata. La rabbia si mischia al dolore, e capisce di non poter più vivere in quella casa. Dopo aver preso i suoi figli, Bahar si allontana. Sulla via del ritorno però incontra Arif, che con la scusa di farsi aiutare nelle pulizie la invita in casa e abusa di lei.

Cos’altro accadrà nella nuova soap di Canale 5?

Il matrimonio di Yeliz si avvicina, e Bahar – rovistando tra le sue cose – ritrova il vestito che le aveva regalato Sarp. Si tratta di un prezioso ricordo del loro amore, e la donna vorrebbe poterne regalare uno simile anche a sua figlia Nisan. Purtroppo però le ristrettezze economiche le impediscono di realizzare questo sogno, ma trova comunque una sorpresa che rende felicissima sua figlia.

Intanto Ceyda – per cercare di sfuggire alle violenze e alla gelosia di Hikmet – chiede a Bahar di ospitarla. Il marito è un uomo possessivo e pericoloso, e le sue minacce non tardano ad arrivare. L’uomo non è più solo furioso con la moglie, ma anche con Bahar, “colpevole” di averla ospitata.