I tantissimi fans del serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın) sanno bene che ogni appuntamento quotidiano è un concentrato di emozioni. Gli episodi in onda nel daytime di Canale 5 continuano a regalarci molti colpi di scena, e nel corso della prossima settimana assisteremo a una pericolosa reazione di Enver alle minacce di Dursun di portare via il piccolo Arda a Ceyda. Scopriamo insieme cosa accadrà nella settimana dall’11 al 17 aprile 2026.

Trame settimanali La forza di una donna: Emre ha una richiesta per Ceyda

Per Ceyda arriva finalmente l’ultimo giorno di lavoro. La donna pensa di essere riuscita a svincolarsi da Raif, che però si presenta il giorno dopo a casa sua per parlare e chiarire la situazione.

Nel frattempo anche Emre – costretto a destreggiarsi tra mille problemi familiari legati alla madre – ha una richiesta per la Aşçıoğlu: occuparsi per un po’ di tempo anche del piccolo Satilmis. Il favore che le chiede Emre è difficile da accettare, perché il bambino è ribelle e maleducato. E mentre Ceyda fatica a provare empatia per lui, nella donna cresce il timore che qualcuno possa portarle via Arda, che invece considera ormai come un figlio.

Nel tentativo di riportare un po’ di serenità, Enver organizza una cena. Se il suo proposito era quello di riportare un’atmosfera rilassata però, deve ricredersi.

Anticipazioni prossime puntate La forza di una donna: cena ad alta tensione

Poco prima Bahar ha trovato il coraggio di affrontare Arif, e lo ha informato che Sirin gli ha sempre mentito. La Sarıkadı non è affatto disposta a farla passare liscia alla sorellastra, e sceglie proprio la cena a casa di Enver per insinuare che Bahar e Ceyda abbiano rubato i gioielli di Fazilet.

L’atmosfera è ormai rovinata, e come se non bastasse accade un altro fatto che fa salire la tensione alle stelle. Dursun – il padre biologico di Arda – si presenta alla porta accompagnato dai figli maggiori per portare via il bambino, e la sua apparizione scatena una pericolosa reazione in Enver.

Il padrone di casa – nel tentativo di proteggere il piccolo – estrae improvvisamente una pistola che aveva trovato tra le cose appartenute al defunto Sarp.

Quando il sarto punta l’arma contro Dursun e i suoi figli maggiori, i tre fuggono via, ma l’uomo – prima di lasciare l’abitazione – dichiara a Ceyda che tornerà per riprendersi il bambino.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sirin continua a manipolare Enver, e finisce per convincerlo che Bahar e Ceyda hanno perso il lavoro a causa del furto di gioielli. Il sarto è sconvolto, e poco a poco inizia ad avere dei dubbi e decide di chiedere spiegazioni direttamente a Fazilet.

Bahar si confida con Kismet, e le racconta che Cem ha provato a contattarla. A quel punto l’avvocata decide di chiudere ogni rapporto con lui, visto che non può più fidarsi dell’uomo.

Passato il momento di paura, Enver si rende conto che il possesso di quella pistola potrebbe portarlo a un gesto sconsiderato, e chiede consiglio ad Arif. Quest’ultimo suggerisce di chiedere aiuto a Kismet, che li consioglia di disfarsene gettandola in mare.

Ceyda deve gestire sia Arda che Satilmis, e la sua quotidianità diventa terribilmente complicata.

A casa di Fazilet vediamo Raif colpito dall’assenza di Ceyda. Il ragazzo si chiude in sé stesso e si rifiuta di lasciare la sua camera. La madre a quel punto decide di riassumerla, anche se le dice subito chiaramente che continua a ritenerla una ladra, e che non crede che quei gioielli siano stati un regalo del figlio.