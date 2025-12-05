Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 6 al 12 dicembre? Al centro delle trame troveremo Piril e i gemelli, che saranno rapiti e portati via da Nezir. L’uomo tiene in ostaggio anche Bahar, e Sarp disperato tenta il suicidio. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.

Kadin – La forza di una donna, trame al 12 dicembre

Bahar, Doruk e Nisan si trovano a casa di Nezir, mentre Sarp – reduce da un brutto incidente – fa rientro a casa. La protagonista e i suoi figli, sebbene siano trattati con molta cura, sono terrorizzati.

Sarp fa rientro a casa e non trova nessuno. Telefona allora a Piril che si precipita da lui per aiutarlo. Sulla soglia però, la donna non trova i suoi uomini, ma Nezir che rapisce lei e i gemelli.

La forza di una donna, spoiler al 12 dicembre

Quando Münir informa Suat di quanto accaduto a Piril, l’uomo si sente male.

Diversa è invece la reazione di Sarp, che decide di affrontare di petto la situazione e di consegnarsi a Nezir. Chiede a Münir di accompagnarlo e – lungo il tragitto – gli affida le sue ultime volontà, ovvero il compito di mettere in salvo Piril, Bahar e i quattro bambini.

Nel frattempo Nezir viene informato che Sarp sta arrivando, e si prepara ad accoglierlo nel Giardino delle Rose. Bahar assiste alla scena disperata.

Le giustificazioni di Sarp nelle prossime puntate La forza di una donna

Come previsto, Sarp arriva e affronta Nezir, provando a spiegargli che on ha mai voluto uccidere Mert, ma che il suo unico desiderio era quello di proteggere Piril. Nezir non sembra però disposto ad accettare la sua versione dei fatti: l’uomo desidera solo vendicare la morte del figlio, e non esita ad affermare che per farlo intende usare i figli di Sarp.

Quest’ultimo e Münir vengono così rinchiusi nella villa di Nezir. Sarp è sempre più convinto che la sua morte potrebbe salvare i suoi cari, e per questo motivo tenta di suicidarsi impiccandosi. Ma Nezir interviene salvandolo in extremis, e infligge a Münir una punizione dura.

La vendetta di Nezir nei prossimi episodi La forza di una donna

Sempre più determinato a vendicarsi su Sarp, e a fare in modo che la sua vendetta sia atroce, Nezir obbliga l’uomo a essere il principale responsabile della sorte dei suoi figli.

Nezir fa estrarre a sorte a Sarp il nome del bambino che dovrà essere sacrificato per la sua vendetta, e il caso vuole che si tratti di Dorul. Il padre del ragazzo trascorre con lui un po’ di tempo in giardino, e i due giocano all’ossicino dei desideri. Il gioco da la possibilità ai partecipanti di esprimere qualche desiderio, e Nezir divertito invita Dorul a esprimerne due.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sirin invia dei messaggi maliziosi a Emre e inganna Idil convincendola che – una volta recuperato il bracciale di Yigit – faranno a metà dei soldi ricavati. Ad avere un ruolo importante nel riavvicinamento tra Sirin ed Emre è però Hatice, o per meglio dire il borek delizioso che la donna prepara. Mentre gustano quel piatto delizioso, Sirin si accorge che il suo interesse è ricambiato: una situazione che però infastidisce molto Ceyda.

Nel frattempo Yusuf e Arif vengono arrestati e condotti in carcere. Ai due viene assegnato un avvocato d’ufficio: Kismet, una donna che sembra conoscere a fondo tutta la storia di Sarp. La verità non tarda ad arrivare e scopriremo che la legale è in realtà la figlia di Yusuf.

Hatice e Sirin parlano del misterioso lavoro di Enver, e la ragazza ammette di conoscere da tempo la verità sul padre.