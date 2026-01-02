Il trasferimento di Sarp nei prossimi episodi La forza di una donna

Si avvicina il momento della circoncisione di Dorul, e il bambino chiede ai suoi genitori di invitare anche Nezir alla sua festa. Bahar e Sarp rimangono sconvolti dalla richiesta del ragazzino. Ma per la protagonista questa non è la sola notizia sconvolgente.

Intanto infatti, Sarp è pronto a prendere possesso del suo nuovo appartamento. L’uomo trasloca nella notte e – dopo aver ridipinto le pareti in fretta – si presenta all’alba alla porta di Bahar per prendere i ragazzi e portarli al piano di sopra. Nisan e Doruk sono al settimo cielo, ma Bahar non è affatto contenta per questa nuova situazione. Ovviamente la cosa non piace neppure ad Arif, che si infuria con Yusuf per avergli affittato l’appartamento.