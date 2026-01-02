Nuovi colpi di scena ci attendono nella prima settimana di programmazione 2026 della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 3 al 9 gennaio? Al centro dei riflettori troveremo Sarp, protagonista di una decisione che non piacerà affatto né a Bahar, né tantomeno ad Arif. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.
Kadin – La forza di una donna, trame al 9 gennaio
Sarp non vuole rinunciare a stare il più possibile vicino ai suoi figli, e per questo motivo decide di affittare l’appartamento sopra a quello in cui vivono Bahar, Doruk e Nisan. Ovviamente la trattativa con Yusuf viene portata avanti in gran segreto, tanto che la protagonista ignora il fatto che – di lì a breve – si troverà l’ex marito al piano di sopra.
Grazie all’aiuto di Münir, Sarp e Yusuf concludono in fretta il contratto.
La forza di una donna, spoiler al 9 gennaio
Le tensioni in famiglia si fanno sempre più evidenti per Bahar: le continue provocazioni di Sirin finiscono per minare la sua serenità familiare.
Approfittando di un momento in cui sono presenti anche Hatice, Enver e Sarp, Bahar affronta apertamente la sorella e chiede che non vi siano più segreti tra loro.
Le scelte di Ceyda nelle prossime puntate La forza di una donna
Ceyda viene a sapere che Arif ha risarcito il negozio di abiti da sposa, evitandole così una pesante denuncia. Colpita dal suo gesto, la donna è pronta a tornare sui suoi passi, e chiede a Emre di ricominciare da zero.
Enver nel frattempo è molto preoccupato per Ceyda: non vuole che la donna torni a lavorare nel night club e decide di farle una proposta alternativa, che la terrebbe lontana dal locale.
Il trasferimento di Sarp nei prossimi episodi La forza di una donna
Si avvicina il momento della circoncisione di Dorul, e il bambino chiede ai suoi genitori di invitare anche Nezir alla sua festa. Bahar e Sarp rimangono sconvolti dalla richiesta del ragazzino. Ma per la protagonista questa non è la sola notizia sconvolgente.
Intanto infatti, Sarp è pronto a prendere possesso del suo nuovo appartamento. L’uomo trasloca nella notte e – dopo aver ridipinto le pareti in fretta – si presenta all’alba alla porta di Bahar per prendere i ragazzi e portarli al piano di sopra. Nisan e Doruk sono al settimo cielo, ma Bahar non è affatto contenta per questa nuova situazione. Ovviamente la cosa non piace neppure ad Arif, che si infuria con Yusuf per avergli affittato l’appartamento.
La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?
Arif cerca di sfrattare Sarp, ma ben presto si rende conto che non può fare nulla: l’uomo ha firmato un contratto regolare!
Anche Kismet, l’avvocato a cui Arif e Yusuf si rivolgono, conferma la validità dell’atto. Tuttavia questo incontro riserva altre soprese al padre di Arif: Yusuf scopre difatti che Kismet è sua figlia.
Intanto Emre si confida con Bahar e Hatice, dicendo loro che intende fare finta di nulla riguardo al figlio avuto con Ceyda. Poco dopo la madre di Emre – Feride – si presenta nel locale in cui lavorano Bahar e Hatice e le licenzia, accusandole di essere complici di Ceyda.