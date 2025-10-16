Nuovi colpi di scena ci attendono nella quindicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 20 al 24 ottobre? Riflettori puntati su Bahar, che accetterà di incontrare Sarp e scoprirà nel peggiore dei modi che lui ha un’altra moglie e altri due bambini. Scopriamo insieme le trame settimanali.

Kadin – La forza di una donna, trame al 24 ottobre

Bahar accetta l’invito di Sarp e si reca in un albergo per incontrarlo. In realtà però l’invito non è partito da lui, ma da Sirin, che ha escogitato quel modo per mostrare alla sorellastra che ‘ex marito ha un’altra moglie e due figli.

Quando Bahar intravede da lontano Sarp in compagnia di Piril e dei gemelli rimane pietrificata. Proprio in quel momento viene avvicinata da Münir, che le comunica di aver rapito Nisan e Doruk. Il panico è totale!

Fortunatamente però è solo un momento di angoscia, visto che subito dopo la protagonista scopre che in realtà i suoi figli sono salvi. Si è trattato solo di un gesto intimidatorio per dimostrarle quanto possa essere fragile.

Hatice affronta Sirin e lei si vendica nelle prossime puntate La forza di una donna

La pace appena ritrovata è destinata a durare poco. Subito dopo infatti Hatice, riordinando la stanza di Şirin, scopre qualcosa che la sconvolge. La donna affronta duramente la figlia, e lei per vendicarsi rivela a Enver la verità sull’origine del denaro che Hatice gli aveva fatto credere provenire dalla liquidazione.

Bahar capisce che è arrivato il momento di voltare finalmente pagina e cambiare vita.

Ma una nuova tentazione potrebbe sorgere quando Enver riceve una busta inviata da Sarp. All’interno c’è solo un cellulare e un biglietto, con il quale lo prega di farlo chiamare prima possibile da Bahar. Enver ha molti sospetti, e decide di provare a fare lui stesso il numero indicato. Con sua grande sorpresa gli risponde proprio Sarp.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La vista del padre con la sua nuova famiglia nella hall dell’albergo ha lasciato chiari segni di turbamento nel piccolo Doruk, che inizia a mostrare segni di gelosia nei confronti dei fratellastri.

Intanto Piril scopre che il marito ha salvato sul suo telefono il numero dell’ex moglie con il nome di “Mia Bahar” e si infuria. Insiste per ascoltare le registrazioni delle loro conversazioni, fino a quando non viene colta da una crisi di nervi.

Bahar nel frattempo è sempre più decisa a iniziare un nuovo capitolo della sua vita e – accompagnata da Ceyda – si reca a un colloquio di lavoro per un posto di cassiera nel locale di Emre.