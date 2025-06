La terza settimana di programmazione della nuova soap opera turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın) promette nuovi colpi di scena. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 16 al 20 giugno? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 20 giugno

L’atmosfera tra Nisan e Bahar è sempre più tesa, e il rancore della prima nei confronti dell’altra è fin troppo evidente, se paragonato all’atteggiamento protettivo dei suoi nonni.

La situazione tra madre e figlia sembra sul punto di esplodere quando Hatice decide di regalare a Bahar uno scaldabagno, così da permetterle di offrire ai suoi figli il conforto di una doccia calda.

Anticipazioni settimanali La forza di una donna

Il comportamento di Arif nei confronti di Bahar sembra riuscire a sciogliere i suoi timori iniziali. I due si avvicinano grazie ad alcuni gesti premurosi dell’uomo, ma Yousuf osserva questo avvicinamento con un po’ di sospetto.

Nel frattempo la donna è costretta ad affrontare nuovi inconvenienti, che rischiano di minare ulteriormente la serenità familiare. Stremata dai doppi turni di lavoro, finisce per perdere i sensi in sartoria. Cadendo a terra, Bahar rompe il ferro da stiro e Sema pretende che lei gli risarcisca il danno. Ma Bahar è già in gravi condizioni economiche, e non sa come sfamare i suoi figli: come potrebbe ripagare il danno?

La forza di una donna, spoiler

Jale vuole lasciare Musa? I sospetti dell’uomo sulle intenzioni della moglie lo spingono a sfogarsi con Bahar, che però lo invita a parlare con lei anziché tenersi tutto dentro.

Bahar e Musa parlano poi delle esigenze del piccolo Bora, e ancora una volta lui si rende conto quanto possano essere preziosi i consigli e l’esperienza materna di lei.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Enver insiste affinché Hatice acconsenta ad accogliere Bahar e i nipoti nella loro vita, ma lei resta irremovibile.

Sirin viene convocata dal professore a causa delle continue assenze a scuola e – per giustificarsi – si inventa una bugia e fa ricadere tutte le colpe sulla madre.

Yeliz invita Bahar alla festa di compleanno di Teoman. Inizialmente la donna rifiuta, ma poi si lascia convincere e – dopo aver lasciato i figli a Durdane – si reca a quella che crede una festa di compleanno. Giunta lì si accorge però di essere stata ingannata: in realtà l’amica aveva organizzato una cena per lei e Hakan. Nonostante ciò decide di fermarsi, ma precisa subito quali sono i suoi sentimenti spegnendo ogni illusione sentimentale dell’uomo.

Quando rientra, Bahar scopre che i figli hanno visto un articolo che descrive Sarp come un pervertito. Nisan è profondamente turbata e lei decide di parlare con i ragazzi e chiarire la verità. Poco dopo trova un biglietto di Yusuf, che le chiede di lasciare libera la casa. Disperata dopo la richiesta di sfratto, la donna si rivolge ad Arif e gli chiede di convincere suo padre a non mandarli via.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Bahar nota che è sparita una foto di Sarp. Quando chiede spiegazioni, Doruk le dice che Nasan l’ha gettata via. Questo provoca nella donna una dura reazione. Bahar si scontra con sua figlia.

Musa fa la conoscenza di Sinan, ignara che il ragazzo sia in realtà l’ex di Jale, e lo invita a cena insieme alla sua fidanzata.

Nisan e Doruk si ammalano, e Bahar – che non può perdere un solo giorno di lavoro – decide di chiedere aiuto al nonno. Enver però si dimostra inadeguato a prendersi cura dei ragazzi. Fortunatamente interviene Hatice. I nonni decidono di tenere nascosto a Sirin il loro riavvicinamento con i nipoti, ma lei lo scopre e reagisce con rabbia.