Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 15 al 21 novembre? Al centro delle trame troveremo Bahar, che comprenderà di dover mantenere con l’ex marito un buon rapporto per i figli, e sarà sconvolta quando scoprirà che Yesim è morta. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.

Kadin – La forza di una donna, trame al 21 novembre

Emre è estremamente soddisfatto del lavoro che Hatice e Ceyda fanno al bar, ma quest’ultima deve fare i conti con Idil, che non perde occasione per punzecchiarla.

Bahar intanto capisce che la miglior cosa da fare – anche per il bene dei suoi figli – è mantenere un buon rapporto con Sarp e Piril, e ne parla con l’ex marito. La protagonista, Sarp, Doruk e Nisan si riuniscono per fare colazione tutti insieme, ma la donna scopre che il figlio ha preso per errore il caricabatterie di Piril.

Nel frattempo Idil non ha più una casa dove stare e chiede ospitalità a Emre. Lui accetta e le concede di trattenersi per una notte.

Sirin insoddisfatta nelle prossime puntate La forza di una donna

Mentre Enver è alle prese con la ricerca di un lavoro, e viene mandato da un fruttivendolo un po’ sordo, Sirin è alle prese con la sua nuova occupazione. La prospettiva di ricoprire il ruolo di commessa nel negozio di tessuti di Dündar però, non la entusiasma affatto.

La giovane è insoddisfatta, e il suo malumore si ripercuote nel rapporto con i clienti, che tratta con estrema freddezza. Poco dopo Sirin scopre che il suo datore di lavoro – Dündar – è stato convocato in tribunale in qualità di testimone a un processo per lesioni da arma da fuoco.

La forza di una donna, spoiler al 21 novembre

Enver si reca al bar per parlare con Hatice, e informarla dell’idea di affittare una stanza della loro casa. Poco dopo i due accolgono Idil.

Emre si lascia sfuggire inavvertitamente davanti a Bahar che Yeliz è morta. La protagonista è sconvolta da quella notizia, piange e chiama Arif per sapere qualcosa di più. In seguito la donna affronta Sarp, e lo accusa di essere responsabile di quanto accaduto all’amica. In preda alla rabbia arriva a rinfacciargli di aver distrutto le loro vite, e a dirgli che sarebbe stato meglio se fosse davvero morto. Anche Doruk e Nisan chiedono com’è morta Yeliz, e Sarp racconta loro la verità.

Bahar affida i bambini al padre e si reca al cimitero, per visitare la tomba di Yeliz, insieme ad Arif.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sirin si reca al bar di Emre con l’intenzione di parlare con lui, ma l’uomo è uscito per una commissione. Si imbatte in Idil che finisce per mettersi di nuovo nei guai.

Bahar capisce che non può più rimanere nella casa in montagna, e programma la sua fuga con i ragazzi. La protagonista viene aiutata da Nisan, che però si mostra infastidita quando si accorge che suo fratello mostra affetto per Piril.

Enver inizia a lavorare dal fruttivendolo, ma si guarda bene dal dirlo ad Hatice: le dice invece di aver trovato un impiego in uno studio medico.