Nuovi colpi di scena ci attendono nella tredicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 15 al 19 settembre? Riflettori puntati su Alp, o per meglio dire Sarp, che si reca da Enver. Nei prossimi episodi ci sarà spazio anche per un malore che colpirà Bahar, facendo capire ai medici che ormai non possono più aspettare e che la protagonista ha bisogno di un trapianto di midollo urgente. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana.

Kadin – La forza di una donna, trame al 19 settembre

Sirin si allontana dalla villa, e si rifugia a casa di Suat.

Nel frattempo Alp (o per meglio dire Sarp) si presenta da Enver, con l’intenzione di rivelargli la verità sulla sua scomparsa. L’uomo però lo allontana e – determinato a proteggere Bahar – sostiene la tesi di Sirin, secondo la quale la moglie Bahar e i bambini sono morti.

Bahar in pericolo nelle prossime puntate La forza di una donna

Sarp non sa che l’ex moglie è viva, ma quest’ultima rischia veramente grosso nei prossimi episodi La forza di una donna. Dopo aver provato ripetutamente a chiamarla al telefono, Arif e Ceyda si recano a casa sua e la trovano a terra, priva di sensi.

Inizia così una disperata corsa verso l’ospedale, durante la quale la donna sembra più volte sul punto di cedere. Giunta alla clinica, i medici dichiarano che serve urgentemente un trapianto di midollo osseo. La sola donatrice compatibile è Sirin, che però è irreperibile.

Le condizioni della protagonista sembrano migliorare leggermente, ma il tempo stringe e la sua vita è ancora appesa a un filo.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Arif è determinato a restare vicino a Bahar, e le confessa il suo amore. Lei, da parte sua, gli promette di lottare con tutte le sue forze per sconfiggere il male che la affligge. La giovane donna non può cedere, anche perché a casa ci sono i suoi figli, Nisan e Doruk, che sono profondamente scossi dalla sua assenza. I due bambini arrivano persino a litigare, e tocca ad Arif – una volta tornato dall’ospedale – a ristabilire la calma tra loro.

Nel frattempo anche Hatice viene a sapere da Jale che la salute di Bahar sta peggiorando rapidamente.

Colpo di scena finale a La forza di una donna

Sarp è rimasto turbato dal colloquio con Enver, e torna a trovarlo. Ad aprirgli la porta è però Yeliz, che lo depista. I colpi di scena però non sono certo finiti, e poco dopo l’uomo si imbatte in suo figlio Doruk.

Sconvolto da quell’incontro, Sarp si reca al cimitero per riesumare le tombe della moglie e dei figli. Scopre così che le bare dei ragazzi sono vuote, mentre in quella di Bahar c’è realmente un corpo, che però non appartiene all’ex moglie. All’interno della bara, Sarp trova il cadavere della madre. A quel punto si scaglia contro Suat.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Intanto Yeliz informa Hatice ed Enver che Sarp è tornato, e tutti insieme elaborano un piano per riuscire a far uscire i bambini senza che lui li veda. L’ex marito di Bahar torna a bussare alla loro porta, ma viene allontanato da Arif che gli dice che i due non sono in casa. In realtà la coppia sta osservando la scena, e vedono Sarp crollare a terra sfinito. Enver, mosso a compassione, lo soccorre e finisce per accettare di rispondere alle sue domande.

L’uomo scopre così che la sua famiglia è viva, e dice a Enver di volerli incontrare subito. Quest’ultimo lo implora di ripensarci, spiegandogli che un’emozione così forte potrebbe rivelarsi fatale per Bahar. Nel frattempo Arif chiede alla protagonista di sposarlo, ma lei – prima di potergli rispondere – crolla a terra a causa di un nuovo malore.

In ospedale Sarp rivede i suoi figli: Doruk sembra convinto che si tratti di un sogno, mentre Nisan è cosciente del fatto che sua madre non dovrà sapere la verità, per non correre rischi. La bambina scopre anche che il padre ha avuto nel frattempo altri due gemelli.

Cos’altro ci attende nella dizi turca che sta conquistando moltissimi fans italiani? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sule ultime news La forza di una donna.