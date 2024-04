La fisica è stata l’incubo scolastico di tanti di noi, eppure, se spiegata bene, può diventare addirittura divertente. Non ci credete?

Allora non conoscete (ancora) Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico popolarissimo in rete, autore di libri e affollate lezioni-spettacolo in scuole e teatri, che si appresta a sbarcare in tv con un programma che sa di sfida (e noi siamo pronti a scommettere che la vincerà alla grande). Stiamo parlando de La fisica dell’amore, che debutterà su Rai Due il 16 Aprile in seconda serata. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Vincenzo Schettini conduce La fisica dell’amore

Cosa si propone di fare Vincenzo Schettini al timone de La fisica dell’amore? Ce lo spiega il conduttore stesso intervistato dal noto settimanale Telepiù: “Cercheremo di scoprire come la fisica possa camminare in parallelo coi sentimenti che animano la vita: l’amore in primo luogo, certo, ma anche la pigrizia, la tristezza, la forza di volontà, l’entusiasmo, la gioia…”. Insomma, la fisica fa parte del nostro quotidiano molto di più di quanto si possa pensare e La fisica dell’amore ci spiegherà come e perché.

Gli ospiti illustri

Non può esserci programma televisivo senza ospiti di rilievo, non trovate? Ebbene, anche sotto questo aspetto, La fisica dell’amore non delude le aspettative degli spettatori. Parteciperanno alla trasmissione, di volta in in volta, personaggi noti dello show biz italiano, disponibili a raccontare le proprie “evoluzioni” personali. Ci saranno, fra gli altri, i Santi Francesi, Gigi Marzullo, la giovane cantante campana reduce dal Festival di Sanremo BigMama, La Sad e alcuni degli interpreti principali della serie evento Mare fuori.

Quando e dove vedere in tv La fisica dell’amore

La fisica dell’amore andrà in onda su Rai Due in seconda serata il Martedì e il Mercoledì a partire da Martedì 16 Aprile. Si prevedono in tutto 6 puntate, due a settimana. E voi, siete pronti ad imparare divertendovi?