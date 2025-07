Il Grande Fratello riparte da Simona Ventura. La regina de L’Isola dei Famosi è stata scelta da Mediaset per la nuova edizione del reality show al via da settembre 2025. Un’edizione che si preannuncia come un ritorno alle origini con concorrenti non famosi e con una durata ristretta. Ecco per voi tutte le prime anticipazioni sul ritorno del GF!

Grande Fratello 2025, Simona Ventura nuova conduttrice

E’ ufficiale: Simona Ventura condurrà il Grande Fratello 2025. Il reality show più amato e criticato della televisione tornerà da settembre 2025 con una nuovissima edizione che strizza l’occhio ai fasti del passato. Sono trascorsi 25 anni dalla prima edizione che consacrò vincitrice Cristina Plevani, ma anche un nutrito gruppo di sconosciuti tra cui ricordiamo il compianto Pietro Taricone, Marina La Rosa e Rocco Casalino. A distanza di 25 anni da quel primo Grande Fratello che vinse perfino un Telegatto come trasmissione dell’anno tra le proteste di Alessandro Cecchi Paone, il reality show torna su Canale 5 con delle importanti novità.

La prima è la conduzione affidata a Simona Ventura, che in passato è stata la regina incontrastata de L’Isola dei Famosi. Un ritorno a Mediaset per Super Simo che potrebbe far bene ad un programma che negli ultimi anni, tra versioni vip e nip, aveva perso appeal sul pubblico.

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura: le anticipazioni di Pier Silvio Berlusconi

Come sarà il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura? L’edizione NIP del reality show è solo la prima, visto che nella primavera del 2026 è stata annunciato il Grande Fratello Super Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. A rivelare alcune importanti anticipazioni sull’edizione nip del GF è stato Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025 2025.

L’Ad di Mediaset ha rivelato: “questa edizione con Simona Ventura la vogliamo assolutamente non vip, la vogliamo che duri 100 giorni e non di più, Vogliamo racconti, storie vere, persone che abbiano da raccontare qualcosa. Un Grande Fratello con delle storie anche sentimentali che vanno messe in un reality. E vorremmo che il numero concorrenti fosse il minimo indispensabile. Non deve essere più un albergo con gente che entra ed esce. Il pubblico si deve affezionare al personaggio”.

Il Grande Fratello, dunque, torna alle origini e con la conduzione di Simona Ventura potrebbe davvero funzionare!