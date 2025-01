‘La farfalla impazzita’ con Elena Sofia Ricci: trama, cast e quando in tv

Giulia Spizzichino rivive ne “La farfalla impazzita”. La storia della giovane ebrea è infatti raccontata nel film che ha come protagonista Elena Sofia Ricci. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

‘La farfalla impazzita’: trama e quando in tv del film dedicato a Giulia Spizzichino

In occasione della Giornata della Memoria, che si terrà lunedì 27 gennaio, la Rai e Mediaset hanno deciso di mandare in onda una programmazione speciale con film, documentari e serie dedicati alla Shoah. Uno di questi è “La farfalla impazzita” che andrà in onda mercoledì 29 gennaio 2025 in prima serata, su Rai1.

Ma qual è la trama della pellicola? Tutto ruota intorno a Giulia Spizzichino, ebrea romana, che durante la sua vita ha assistito alle deportazioni e alla strage delle Fosse Ardeatine. Durante la retata al Ghetto di Roma, il 16 ottobre 1943, fu testimone degli arresti del nonno, degli zii e dei cugini. Anche dopo la fine della guerra fu sempre segnata da quello che successe nella sua adolescenza: ventisei dei suoi familiari vennero infatti uccisi e il titolo del film deriva proprio dal soprannome con cui veniva chiamata da loro, ‘la farfalla impazzita’. Nel 1994 i suoi ricordi riaffiorano quando in tv vede un filmato in cui la madre riconosce le salme dei suoi parenti uccisi nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Va quindi anche lei in tv portando la sua testimonianza e viene contattata da un rappresentante della Comunità ebraica romana che le chiede l’appoggio per l’estradizione dall’Argentina di Erich Priebke, il criminale nazista che aveva eseguito l’ordine di fucilazione alle Fosse Ardeatine. La donna testimonierà anche a Roma raccontando la sua esperienza, fondamentale affinché quella storia non venga cancellata.

"Un personaggio che, con amore, nel silenzio e nella discrezione, si mette sulle spalle tutti i fantasmi della moglie, diventando il motore che la spinge ad affrontarli".

Massimo Wertmüller è Umberto, marito di Giulia Spizzichino, nel film "La farfalla impazzita".

Una clip ⬇ pic.twitter.com/qJRW3gpWKo — Rai (@Raiofficialnews) January 22, 2025

Curiosità e cast

La farfalla impazzita è liberamente tratta dall’omonimo libro di Giulia Spizzichino e Roberto Riccardi pubblicato dalla Casa Editrice Giuntina. Si tratta di una storia autobiografica che racconta l’orrore della guerra e ha un cast internazionale. Giulia Spizzichino è infatti interpretata da Elena Sofia Ricci mentre Josafat Vagni è Marco, suo figlio. Presenti anche Jurgen Heinrich; Massimo Wertmuller; Mariangeles Torres e Fulvio Pepe.