La seguitissima serie tv “The Vampire Diaries” torna su La5 andando in onda ogni giorno, con 3 episodi per la gioia dei moltissimi fans. Il racconto è incentrato sulla storia di Elena e dei fratelli Stefan e Damon che si contendono il suo amore.

Torna su La5 a partire da giovedì 9 aprile la serie di successo The Vampire Diaries

In questo periodo un po’ strano in cui siamo costretti a Casa per l’emergenza sanitaria covid -19, anche le reti televisive sono in difficoltà dal momento che le trasmissioni scarseggiano. L’assenza di pubblico e di ospiti ha fatto si che in questo periodo si ripropongano dei prodotti già andati in onda, che per necessità di cose dovranno essere mandati in replica.

E’ il caso delle serie tv di successo come The Vampire Diaries che verrà riproposta sin dalla prima stagione da La5 a partire da giovedì 9 aprile 2020. Ogni giorno andranno in onda ben 3 episodi del telefilm che racconta la storia di Elena e dei fratelli Stefan e Damon.

Coronavirus: nei palinsesti si reinseriscono i telefilm più amati

Le serie televisive sono una manna dal cielo per riempire i palinsesti delle reti televisive che in questo periodo di emergenza sono un po’ in sofferenza, per l’ assenza di pubblico e di ospiti ai fini di rispettare il decreto governativo che impone una distanza sociale.

Da giovedì 9 aprile su La5 torna The Vampire Diaries

Tra le serie tv più amate c’è naturalmente “The Vampire Diaries” che tornerà, con le repliche, su La 5 a partire da giovedì 9 aprile dalle 13.05 alle 15.40 . Ogni giorno saranno trasmesse 3 puntate della serie composta da un totale di 171 episodi divisi in 8 stagioni . Si riparte dalla prima stagione.

The Vampire Diaries: la trama

The Vampire Diaries è una serie televisiva drammatica soprannaturale statunitense creata da Kevin Williamson e Julie Plec, basata sulla serie di romanzi Il diario del vampiro scritta da Lisa J. Smith. Quindi vampiri, licantropi, intrecci amorosi e amicali sono gli ingredienti principali della serie. Naturalmente la storia d’amore tra la protagonista divisa tra i due fratelli vampiri, Stefan e Damon fanno il resto.