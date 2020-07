Un’abitudine evergreen, quella di dedicare canzoni alle persone verso le quali nutriamo affetto, diventa un nuovo programma televisivo dal sapore contemporaneo. E’ questo il caso de La Dedica, l’inedita trasmissione realizzata dalla Rai in collaborazione con Verve Media Company e condotta da Giuseppe Rinaldi. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa novità trasmessa da Rai Tre?

La Dedica, il nuovo programma di Rai 3 con Pino Rinaldi

A spiegare il concept de La Dedica, in arrivo su Rai 3 dal 13 luglio 2020, è Pino Rinaldi in persona. Nel promo ufficiale del nuovo programma, il giornalista pugliese parla di un “viaggio dell’Italia nella canzone in dialetto, alla scoperta di talenti e di storie” e di “una serenata piena di sentimenti e di passione“, che sfocia in “una sorpresa dedicata a chi si ha nel cuore“.

La Dedica, trasmissione di cui lo stesso Rinaldi è autore, insieme a Fabrizio Berruti (anche in veste di regista) e di Raffaele Festa Campanile, andrà in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dell’access prime time, ovvero tra le ore 20.20 e le 20.45, poco prima della soap opera Un posto al sole, che riprende con le nuove puntate.

La novità terrà compagnia ai telespettatori di Rai 3 per la durata di 15 puntate e segna anche il ritorno di Rinaldi sul piccolo schermo, dopo che l’apprezzato autore di Chi l’ha visto? ha già condotto Commissari nella seconda serata del canale.

La Dedica, anticipazioni prima puntata del 13 luglio 2020

Ma cosa succederà nella prima puntata de La Dedica? Stando alle anticipazioni diffuse nello spot, i protagonisti iniziali del nuovo programma di Rai 3 sono Sergio, suo figlio e il primo dei cantanti “locali” che vedremo in questo ciclo di appuntamenti.

Il figlio di Sergio, in linea con lo spirito emozionante della trasmissione, ha voluto dedicare una canzone al padre malato e per farlo è stato coinvolto il Trio Monti, gruppo di musicisti romani.

Anche nelle prossime puntate la musica la farà da padrona, con i Calandra e Calandra dalla Sicilia, riprese ed emozionanti storie da Vicenza e la cantante Laura Spano dalla Sardegna (la puntata dovrebbe andare in onda il 17 luglio 2020).