Un posto al sole riprende. Dopo 100 giorni di fermo, a causa dello stop generalizzato per il Coronavirus, la popolare soap opera di Rai 3 torna in tv con i nuovi episodi girati e ambientati a Napoli, la città partenopea che tanto lustro ha dato e continua a dare ad un successo televisivo che dura da quasi 30 anni.

Un posto al sole, quando ricomincia su Rai 3? Le nuove puntate della soap in onda da lunedì 13 luglio 2020, ore 20.45

Dunque, Un posto al sole ricomincia ufficialmente. Dopo circa tre mesi di assenza dal palinsesto di Rai 3, le nuove puntate sono previste in onda dalle ore 20.45 di lunedì 13 luglio 2020.

Ad annunciarlo in via ufficiale è stato lo stesso staff di Un posto al sole che, sui social network, ha svelato con un video la data del ritorno in tv, tra le note di “100 giorni” di Caterina Caselli e il cast di nuovo sul set con le dovute mascherine.

100 giorni lontani da voi, ma ci siamo quasi: lunedì 13 luglio #unpostoalsole torna a casa vostra ogni sera alle 20.45 su @RaiTre, siete pronti?! Noi non vediamo l'ora! pic.twitter.com/Y9xGI4jBm1 — Un Posto al Sole (@UPAS_Rai) July 3, 2020

Per Un posto al sole, lo stop in tv c’era stato ad inizio aprile, così com’è accaduto per molti dei programmi della televisione italiana. Poi, da metà giugno, l’annuncio del ritorno sul set per le nuove riprese in sicurezza.

Un anno da dimenticare per il Covid-19 mentre il 2021 sarà un anno importante per la soap, che ha debuttato nel 1996. L’anno prossimo, infatti, la serie festeggerà il traguardo dei 25 anni di messa in onda.

Un posto al sole, spin off su Rai Play in 40 puntate

Nuove puntate in arrivo, dicevamo, con il cast di Un posto al sole che, però, durante la pausa tv forzata non ha praticamente lasciato mai soli i fan della fortunata soap opera della Rai.

Su Rai Play, infatti, gli attori della soap sono ancora oggi protagonisti di “Un po’ sto a casa“, spin off in cui i vari personaggi – da Raffaele a Giulia, passando per Nico e tanti altri – si cercano e raccontano la giornata appena trascorsa.

40 puntate brevi, fatte di storie e di intrattenimento e legate a stretto giro – non poteva essere altrimenti, vien da dire – all’immarcescibile successo di Un posto al sole, soap ritenuta la “più longeva” della tv italiana e l’unica “prodotta interamente in Italia”.