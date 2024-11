La Corrida è pronta a tornare con una nuova edizione condotta da Amadeus che vedrà la presenza, nella prima puntata, di Nino Frassica. Lo storico programma della tv italiana ha in serbo alcune novità tra cui un giudice famoso. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della prima puntata de La Corrida e quando andrà in onda.

La Corrida 2024, il primo giudice famoso è Nino Frassica

Manca pochissimo all’esordio sul canale Nove de La Corrida. Il talent show, che fu ideato negli anni Cinquanta da Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni, è condotto in questa nuova versione da Amadeus. La prima puntata dello storico programma andrà in onda mercoledì 6 novembre 2024 in prima serata.

Tra le novità di questa edizione c’è la presenza in studio di un giudice famoso che avrà un ruolo fondamentale nel meccanismo del programma. Spetterà infatti a lui ripescare un concorrente che avrà accesso alla finale. Nella prima puntata de La Corrida, il giudice famoso sarà Nino Frassica.

Durante le diverse puntate vedremo i concorrenti, “dilettanti allo sbaraglio”, che con divertimento e autoironia si esibiranno davanti non solo ai telespettatori ma anche ad un pubblico in studio che dovrà giudicare le loro performance. Tra applausi, campanacci, fischietti e pentole, gli spettatori dimostreranno se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde. Al termine dell’ottava puntata, verrà eletto il vincitore de La Corrida 2024.

Numero puntate de’ La Corrida

La Corrida sarà trasmessa dagli studi di Milano e vedrà la presenza di un’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis che affiancheranno Amadeus. In totale saranno 8 le puntate che andranno in onda ogni mercoledì sera. Il programma è prodotto Banijay Italia e Corima ed è disponibile anche in streaming su Discovery+.

Tra cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti, in questa nuovissima edizione de La Corrida sarà rappresentata l’Italia in tutte le sue sfaccettature.