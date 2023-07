Antonella Elia sarà l’intervistata della nuova puntata de ‘La Confessione‘, in onda sul Nove e su Discovery+ questa sera venerdì 7 luglio 2023. Il talk show vede ancora una volta impegnato Peter Gomez con le sue interviste ai personaggi più discussi, amati e chiacchierati del nostro tempo. In ogni puntata, gli intervistati si raccontano senza filtri e rispondendo ad alcune domande pungenti. Vediamo insieme quando andrà in onda e cosa ha detto la showgirl al giornalista nato a New York.

Su Discovery+ e Nove in onda ‘La Confessione’ con Antonella Elia

“La Confessione” è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma discovery+. Le puntate, undici per la durata di un’ora, sono trasmesse sul Nove (visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9) il venerdì alle 22:45. Negli episodi precedenti de ‘La Confessione’, ospiti erano stati Arisa, Eugenia Roccella, Enrico Bertolino e Antonio Caprarica. Questa sera, venerdì 7 luglio, ci sarà invece Antonella Elia. Non poteva mancare la domanda di Peter Gomez sul suo passato in Rai a ‘Non è la Rai’, trasmissione che la lanciò nel 1991.

“Non è la Rai? Ma quale lolitismo! Oggi criticano tutto e non si può più fare niente. Noi ci divertivamo soltanto. Oggi criticano tutto perché bisogna criticare tutto. Se in tv dici a una donna che è ingrassata ti accusano di ‘body shaming’. Ormai è diventato di moda, non si può più far niente. Che pizza, ragazzi! – ha detto la conduttrice – Eravamo lì, cantavamo e ballavamo. Io ho cercato di affermarmi in una carriera meravigliosa come cantante“.

Antonella Elia parla degli auricolari a ‘Non è la Rai’

Per anni si è parlato di un auricolare con il quale Boncompagni guidava Ambra alla conduzione del programma. Alla domanda del giornalista se le ragazze fossero teleguidate con un phonec, la Elia ha risposto:

“Ma quale phonec? Io sono sempre e solo guidata da me stessa. Io non avevo alcun auricolare perché, non per vantarmi, ma non ne ho bisogno“.