Cosa si prova ad essere incastrato per un omicidio che non si è commesso? E’ quello che succede a Sante Moras, ex poliziotto oggi guarda carceraria, personaggio interpretato da Luca Argentero nel film “La coda del diavolo” in onda lunedì 25 novembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Un action thriller ad alta tensione in cui Sante Moras si troverà ad indagare su una rete criminale invischiata nel traffico di esseri umani. Costretto alla fuga, e inseguito dal determinato commissario Tommaso Lago, Sante decide che l’unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai, una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti.

Intervista al regista Domenico De Feudis e agli attori Luca Argentero e Cristiana Dell’Anna

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Luca Argentero, Cristiana Dell’Anna e il regista Domenico De Feudis. Un ruolo insolito per Luca Argentero che abbandona i panni del rassicurante Dottor Fanti in Doc per vestire quelli di un agente di polizia carceraria. A tal proposito, ha raccontato: “Sono stato coinvolto in primissima battuta in questo progetto. Assieme ai produttori abbiamo cercato di costruire un gruppo di lavoro che fosse funzionale e il lavoro che aveva fatto Domenico prima di questo film è stato un ottimo biglietto da visita”.

Per interpretare Sante Moras, Luca si è preparato sia fisicamente che mentalmente: “C’è stata una preparazione specifica su quello che dovevo andare a girare. La scena dei combattimenti l’ho preparata assieme a degli stunt action. Quando si arriva sul set non si ha molto tempo e pertanto bisogna arrivare già con le idee chiare. Mi sono molto affidato alla direzione di Domenico sul set più che ad una preparazione a monte prima del personaggio. Il suo essere dolce e pacifico nascondono una sicurezza inaspettata. Domenico mi ha dato delle indicazioni molto semplici. Come potrete notare Sante parla molto poco e quando lo fa si esprime in un modo che è diverso dal mio. Sante è un personaggio atipico rispetto a quello che ho fatto finora e da questo punto di vista avevo dei dubbi che però ho vinto”.

Cristiana Dell’Anna veste i panni di Fabiana, una donna determinata, una giornalista che non si ferma alle apparenze: “Le apparenze sono spesso uno specchietto per le allodole, un distrazione. Mi hanno particolarmente colpito alcuni aspetti della sua psicologia anche se ammetto che Fabiana l’ho amato subito dopo averla interpretata. Ci sono cose di lei che ancora non so e credo che rivedere il film mi sarà utile”. Il regista Domenico De Feudis ha spiegato di aver lavorato all’inverso: “Ho fatto la mia proposta rispetto a quella che era la visione del film dopo aver letto la sceneggiatura. Solo in seguito ho letto il libro”.