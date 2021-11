Cresce l’attesa per il finale de La Casa di Carta 5, la serie cult di Netflix che infranto ogni record (almeno prima dell’arrivo di Squid Game). I riflettori sono tutti puntati sul Professore interpretato da Alvaro Morte. Cosa succederà? Ecco per voi il trailer video ufficiale dell’ultima stagione in arrivo a dicembre sulla piattaforma streaming online.

La Casa di Carta 5 finale: quando esce

Netflix ha condiviso il trailer video dell’ultima stagione de La Casa di Carta 5, la serie cult in arrivo dal 3 dicembre 2021 con gli ultimi episodi . L’epilogo è oramai scritto: riuscirà la banda capitanata dal Professore a mettere a segno la rapina del secolo alla Zecca di Stato? Non è dato saperlo, ma le immagini del trailer finale promettono grandi sorprese e colpi di scena.

Dove eravamo rimasti? Il volume 1 della quinta stagione de La Casa di Carta si era concluso con la morte di Tokyo. Il personaggio interpretato da Úrsula Corberó ha detto addio ai suoi compagni in uno degli episodi più struggenti della serie. Prima di morire però Tokyo ha fatto saltare in aria un gruppetto di nemici dimostrando ancora una volta la sua totale abnegazione all’opera del Professore. Cosa dovremo aspettarci nei nuovi episodi?

La Casa di Carta 5, Volume 2: il cast del finale

La Casa di Carta 5 Volume 2 riparte dalla morte di Tokyo. Manca un mese alla fine della rapina con la banda che riversa in condizioni di grandissime difficoltà. Il nemico è entrato nella Banca di Spagna dove sono scoppiati i primi scontri. Intanto all’esterno il Professore valuta un piano alternativo, ma commette un grandissimo errore. Cosa ha fatto? E soprattutto la banda riuscirà ad uscire viva dalla Banca di Spagna con il bottino?

Le anticipazioni lasciano pensare che per salvare il Professore e la banda serva solo un miracolo considerando l’evolversi della situazione dentro e fuori la Banca di Spagna, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. Per scoprirlo non resta che seguire l’ultima stagione de #LCDC in arrivo dal 3 dicembre 2021 su Netflix. Ricordiamo il cast dell’acclamata serie: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri.

La Casa di carta – Parte 5: Volume 2: video trailer ufficiale