Per questa torrida estate 2023, Rai Tre ha voluto fare un gradito regalo a tutti gli amanti della lirica con una kermesse dedicata alla grande opera. In tutto tre appuntamenti per altrettanti grandi spettacoli con protagonisti assoluti la musica e l’arte e sempre nella stessa, magnifica cornice da sogno, l’Arena di Verona.

La Carmen all’Arena di Verona: quando vederla in Tv

La rassegna si chiude Giovedì 24 Agosto con la Carmen di Bizet, un classico senza tempo introdotto, anche stavolta, da Luca Zingaretti. L’appuntamento è per la prima serata (inizio ore 21.20 circa): ecco le informazioni essenziali.

Carmen: la trama in breve

La Carmen, un dramma di amore e gelosia, è l’opera più famosa di Georges Bizet, che la scrisse sulla base dell’omonima novella di Prosper Mèrimèe, edita nel 1847. La trama è piuttosto lunga, articolata e complessa: ecco un breve riassunto.

Carmen è una giovane e bellissima zingara a cui piace vivere libera e senza restrizioni. Quando il brigadiere Don José, di servizio a Siviglia, la incontra, ne resta folgorato e se ne innamora perdutamente. Per lei l’uomo dimentica la promessa sposa Micaela, che è anche sua sorella adottiva, trascura la carriera militare e, continuamente pressato, accetta persino di fare il contrabbandiere. Con il tempo nella coppia nascono delle divergenze e la morte della madre di lui comporta la loro definitiva separazione. Don Josè, caduto in disgrazia, incontra di nuovo Carmen alla corrida e le chiede di ricominciare una nuova vita insieme in un altro Paese. Al secco rifiuto della donna, ormai innamorata del toreador Escamillo, Don Josè, accecato dalla gelosia, la uccide con il suo pugnale.

Regia, costumi, coreografia e presentatore

Anche la Carmen, come già accaduto per le opere che l’hanno preceduta, sarà presentata, o meglio introdotta, da Luca Zingaretti. All’interprete de Il Commissario Montalbano infatti, è stato affidato il compito di instradare il pubblico alla comprensione delle opere rappresentate.

La Carmen va in scena all’Arena di Verona nello storico allestimento di Franco Zeffirelli. I costumi sono di Anna Anni, la scenografia di El Camborio.