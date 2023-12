Sapete qual è il film che mette d’accordo tutti, grandi e piccini, specialmente a Capodanno? La carica dei 101, naturalmente! Una favola animata senza tempo, commovente e divertente al tempo stesso, spassosissima ma anche profonda e sentimentale che dal 1961, anno nel quale venne diretta da Wolfang Reitherman, Clyde Geronimi e Hamilton S. Luske non ha mai smesso di commuovere e far sognare i bambini come gli adulti.

Per chi ama gli animali, le storie edificanti, la dolcezza e il romanticismo, vi ricordiamo che La carica dei 101 va in onda su Rai Due Domenica 31 Dicembre in prima serata. Conoscete un modo migliore per chiudere l’anno in bellezza restando a casa?

La carica dei 101: la trama in breve

Tutti sappiamo che i protagonisti della pellicola sono dei meravigliosi cani di razza dalmata. Siamo a Londra negli anni ’50. Rudy e Anita si sposano dopo che l’irruenza dei loro rispettivi cani, Pongo e Peggy, li ha fatti conoscere al parco. Poco dopo Peggy partorisce 15 splendidi cuccioli, che però, purtroppo, diventano le prede preferite di Crudelia De Mon, una donna perfida che ama le pellicce. Ma la signora in questione non immagina quanto i cani possano essere solidali fra loro ed aiutarsi a vicenda…

Le principali curiosità sul film

Queste che vi elenchiamo di seguito sono le curiosità che dovreste conoscere assolutamente su La carica dei 101: