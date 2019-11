Chi le trama davvero contro e chi no? Dopo un primo appuntamento con La Caccia. Monteperdido, la protagonista della serie, la Sara interpretata da Megan Montaner, continua le sue indagini anche nella seconda puntata di domenica prossima, 17 novembre 2019. Cosa accadrà, dunque, nel nuovo episodio della fiction ora in onda su Canale 5?

La Caccia. Monteperdido, anticipazioni seconda puntata del 17 novembre 2019

Dopo il debutto in tv della scorsa settimana, domenica 17 novembre 2019 la trama de La Caccia. Monteperdido si rivoluziona, almeno in parte, con un’attesa seconda puntata fatta di chiarimenti e nuovi dubbi.

Stando alle anticipazioni ufficiali, infatti, l’agente Sara Campos continua le indagini al fine di ritrovare l’11enne Lucia. Ma è Alvaro Montrell il colpevole? E’ stato o no il padre di Ana a rapire la ragazza?

Le risposte sono annebbiate da tante contraddizioni, anche se l’uomo finisce sotto osservazione perché colpito da un ordine restrittivo. Per l’arresto, però, c’è ancora da fare, tanto che Joaquin offre una ricompensa a chi porta notizie sul caso…

Intanto, in attesa di scoprire tutte le novità, domenica 10 in prime time il “Biscione” ha già trasmesso il primo appuntamento con questa nuova serie spagnola, per un risultato d’ascolto pari a circa l’11% di share.

La Caccia. Monteperdido, quante puntate sono previste su Canale 5

Ma quante sono le puntate de La Caccia. Monteperdido? Gli episodi originali della prima stagione della fiction sono otto, anche se Canale 5 ha scelto di mandarli in onda con uno stile di programmazione diverso dal singolo appuntamento.

La domenica sera, infatti, Mediaset si sta affidando a questo nuovo prodotto iberico, nella speranza che si riveli – anche col tempo, magari – una valida alternativa a Live – Non è la D’Urso, nel frattempo passato al lunedì sera.

Salvo cambiamenti di programmazione, dunque, il finale di questa prima serie dovrebbe far parte del palinsesto serale di Canale 5 di domenica 1 dicembre 2019. Pare, del resto, che la seconda stagione sia in produzione, ma la news non sembrerebbe al momento confermata.