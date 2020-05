Dal 20 aprile 2020 in onda su Rai Gulp c’è un programma condotto da Mario Acampa che si chiama “La Banda dei FuoriClasse”. Di cosa si tratta? Presto detto, è un programma che cerca di dare una mano a tutti quegli studenti che non possono usufruire della didattica online. Cosa significa? Ve lo spieghiamo.

La Banda Dei FuoriClasse, ogni giono dalle 9.15 su Rai Gulp

Il programma si rivolge a tutti quegli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno evidenti difficoltà ad avere una connessione H24 e per non restare indietro con le lezioni, rispetto a coloro che le seguono online, la Rai in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha pensato di creare un programma ad hoc!

Le parole di Mario Acampa, conduttore del programma

“In questo periodo di emergenza, tre ore di conduzione e lezione in diretta quotidiana sono una sfida avvincente ed un impegno importante. Mentre parlo alla telecamera penso a tutti quei ragazzi e ragazze che sono chiusi in casa da mesi e non possono andare a scuola. Penso alle loro paure, ma anche ai loro sogni, alla loro voglia di normalità, e cerco di trasmettere loro tutta la forza possibile”.

Mario Acampa, chi è? Cenni su di lui

Mario Acampa, si laurea in Giurisprudenza e dopo inizia un percorso di conduzione e recitazione. Già divulgatore e volto noto di Rai Ragazzi accetta la sfida di condurre in diretta dal Centro Rai di Torino tutti i giorni per 3 ore, il programma La Banda Dei FuoriClasse, giocando sul bisticcio di parole, “Fuori Classe”.

Difatti, la trasmissione si propone di accompagnare tutti quei ragazzi che sono “Fuori dalla Classe” e che non hanno la possibilità di seguire la didattica online.

Mario, accompagna non solo i giovani studenti, ma anche tutta la famiglia, componendo ad ogni puntata una vera e propria mappa concettuale.

“Ho riflettuto sulle linee guida ministeriali ed ho pensato che la mappa concettuale in tv sarebbe stata una struttura divertente ed efficace per imparare in modo multidisciplinare” dichiara Mario Acampa, che è anche autoredel programma. “E’ importante riuscire a stimolare la curiosità senza perdere di vista le nozioni fondamentali”

La Banda Dei Fuori Classe: come funziona?

Acampa ha firmato già programmi di successo come TAO, Tutti All’Opera o il Junior Eurovision Song Contest di cui è conduttore ufficiale italiano da anni. Ma come funziona il nuovo programma? Da casa i ragazzi possono interagire inviando domande, richieste, commenti, quasi come se fossero in classe.

La Banda dei FuoriClasse si avvale della collaborazione del l Ministero dell’Istruzione e dell’amichevole concorso di altri enti, istituti, società, disponibili a dare una mano.

La trasmissione è coadiuvata da insegnanti e docenti, maestri e professori della scuola pubblica italiana, scelti d’intesa con il Ministero dell’Istruzione. Tutti gli insegnati partecipano attivamente al programma collegandosi e interagendo con i ragazzi attraverso il contributo di brevi lezioni, video che toccano tutto il programma scolastico per tutte le materie.

Partecipano in collegamento, altresì, esperti, che rafforzano le lezioni con contributi video, brevi programmi di varie fonti, partecipando alla costruzione giorno dopo giorno di lezioni, basate nella prima ora sul programma delle primarie e nelle restanti due ore su quello delle medie, o secondarie di primo grado.

“Sono onorato di poter entrare nelle case di tutti gli italiani portando con un sorriso un pò di “scuola”. E poi ripasso anche io insieme a loro! Mi sento a mio agio nelle conduzioni in diretta e nei programmi che mi danno modo di interagire col pubblico, intervistare, spaziare tra gli argomenti.”

La Banda Dei Fuori Classe: la messa in onda e la rete di programmazione