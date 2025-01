L’Abbaglio arriva nelle sale: trama, cast e data di uscita

L’Abbaglio arriva nelle sale. Il film diretto da Roberto Andò vede nel cast un trio di attori da non perdere composto da Toni Servillo, Ficarra e Picone. Scopriamo insieme la trama, chi ne fa parte e dove vederlo.

L’Abbaglio: la trama del film con Toni Servillo, Ficarra e Picone

Grande attesa per la nuova opera di Roberto Andò che porta, ancora una volta, in uno stesso film Toni Servillo, Ficarra e Picone. Dopo ‘La Stranezza’ e ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, arriva ora nelle sale ‘L’Abbaglio‘. La pellicola sarà disponibile da giovedì 16 gennaio 2025.

Ma qual è la trama de L’Abbaglio? Il film è ambientato nel 1860 quando Giuseppe Garibaldi (interpretato dall’attore Tommaso Ragno) parte da Quarto insieme a Mille giovani provenienti da tutta Italia. Tra questi spiccano il colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini e due suoi compaesani. Si tratta di Domenico Tricò (Salvatore Ficarra), un contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale (nel film Valentino Picone), un illusionista.

Quando i mille sbarcato a Marsala, in Sicilia, vengono attaccati dal più numeroso e preparato esercito borbonico. Allora Garibaldi escogita un piano che assegna al colonnello Orsini: deve mettere in piedi una colonna di pochi feriti che ha il compito di far credere a Jean-Luc Von Mechel, comandante svizzero dell’esercito regio, che si stia arrendendo. L’esito della battaglia avrà però un finale sorprendente.

Il cast del film e alcune curiosità

L’Abbaglio è una commedia della durata di circa 90 minuti. Nel cast oltre a Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, ci sono Tommaso Ragno, Giulia Andò e Pascal Greggory. E ancora Leonardo Maltese (che abbiamo visto come protagonista in ‘Leopardi il Poeta dell’Infinito’), Andrea Gherpelli; Daniele Gonciaruk, Giulia Lazzarini, Vincenzo Pirrotta

e Filippo Luna.

Il personaggio interpretato da Toni Servillo (il colonnello Orsini) è realmente esistito e ha contribuito alla battaglia di Calatafimi e alla liberazione di Palermo. Fu anche nominato da Giuseppe Garibaldi come segretario di Stato della Guerra e della Marina. Mentre i personaggi di Domenico Tricò e Rosario Spitale sono di fantasia.