Daniele Scardina, conosciuto come King Toretto, ha subito un grave malore il 28 febbraio 2023 mentre si trovava in palestra per una sessione di allenamento. Dopo aver avvertito un dolore all’orecchio e alla gamba, ha perso conoscenza negli spogliatoi. Portato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, i medici hanno riscontrato un’emorragia cerebrale che ha richiesto un intervento chirurgico immediato e l’induzione al coma farmacologico per facilitare la ripresa.

La storia di King Toretto (Daniele Scardina) a Le Iene

Scardina è rimasto in ospedale per mesi, attraversando un difficile percorso di riabilitazione. Il coma e la lunga riabilitazione hanno rappresentato un momento critico per il pugile, che ha ricevuto il sostegno di amici e familiari, oltre che di tanti fan che hanno seguito con ansia i bollettini medici che riportavano miglioramenti graduali delle sue condizioni. Dopo dieci mesi di convalescenza, Scardina è riuscito a tornare a casa, ringraziando tutti coloro che lo hanno supportato in questo percorso di recupero.

Attualmente, Scardina sta cercando di riprendere mobilità completa e mira a tornare a camminare come prima. Ha attribuito la sua ripresa alla fede e continua a lavorare intensamente per superare gli ostacoli fisici che la sua salute ha posto sul suo cammino, condividendo spesso aggiornamenti per ringraziare il supporto dei fan e amici. Nel servizio de’ Le Iene il bravissimo Nicolò De Devitiis si è occupato della sua storia.

Nel servizio, Daniele Scardina incontra figure importanti del suo passato, tra cui il suo primo allenatore. L’episodio culmina in un momento speciale: Daniele, che desiderava sorprendere la madre, riceve a sua volta una sorpresa dalla famiglia. Gli viene regalato un viaggio a Barcellona per assistere al concerto di Geolier, il rapper che ha accompagnato e sostenuto Scardina durante il suo lungo percorso di riabilitazione, offrendogli un attimo di gioia e spensieratezza.

Eccovi il video mediaset: