Killers è un action movie/thriller con venature sentimentali che trova nel cast principale il suo punto di forza. La pellicola del 2010 firmata da Robert Luketic infatti, è interpretata da Katherine Heigl, Tom Selleck ed Ashton Kutcher, attori di livello e decisamente popolari.

La storia narrata invece, pur non essendo originalissima, sa avvincere lo spettatore e la si può considerare, tutto sommato, piacevole. Killers va in onda Giovedì 15 Giugno in prima serata su Nove: di seguito vi sveliamo alcune curiosità che lo riguardano.

Killers: la trama in breve

Un uomo e una donna in vacanza si innamorano follemente l’uno dell’altra e si sposano in tempi record. Una volta tornati a casa vivono felicemente la loro relazione fino a quando non scoprono che qualcuno sta cercando di ucciderli. Perché?

Curiosità sul film

Se volete conoscere le curiosità che riguardano Killers, siete sulla pagina giusta. Eccone un elenco: