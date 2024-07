Kevin Costner è una delle star internazionali della 21esima edizione del Magna Graecia Film Festival. La manifestazione, ideata e diretta da Gianvito Casadonte, ha visto la presenza dell’attore, regista e produttore cinematografico. Vediamo insieme cosa ci ha raccontato dell’ultimo suo lavoro.

Intervista a Kevin Costner

L’attore è stato premiato con la Colonna d’Oro alla carriera al Magna Graecia Film Festival e in conferenza stampa ha raccontato lo speciale legame che lo lega all’Italia.

“Sono cresciuto conoscendo l’Italia solo attraverso i libri, la storia, le immagini. Tutto ciò che vedevo lo leggevo solo sulla carta. Poi ho avuto l’opportunità di realizzare un film ‘Fandango’ che purtroppo non ha avuto molto successo in America. Nessuno lo vedeva, lo aveva visto e conosciuto. Venendo in Italia ho avuto una grandissima sorpresa di rendermi conto che questo film qui invece era arrivato. Quando mi è stato detto che era uscito e lo stavano vedendo, questo è stato per me un grandissimo piacere perché mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che era possibile farmi conoscere. Mi ha fatto crescere, mi ha cambiato, ha cambiato il mio approccio al lavoro, alla carriera. Amo moltissimo l’Italia, sono molto legato al vostro paese non soltanto da un punto di vista estetico, paesaggistico ma perché ho questo legame emotivo molo forte“.

Horizon, l’ultimo lavoro dell’attore e regista

‘Horizon – An american Saga’ è il titolo dell’ultimo film scritto, diretto e interpretato da Kevin Costner. Su questo l’attore si è lasciato andare ad un commento sulla politica e le elezioni in America:

“Non ho fatto un film per il weekend ma un film che faccia riflettere ma anche commuovere. Intendo andare a votare per esercitare quel diritto per cui moltissime persone hanno combattuto. I politici Usa dovrebbero preoccuparsi di far migliorare la nostra vita, non la loro. Credo sia importante che non si preoccupino solo di rimanere in carica per il resto della propria vita“.