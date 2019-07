Un mese dopo la fine di Temptation Island 2019: Katia e Vittorio stanno di nuovo insieme? Dopo essersi lasciati nell’ultimo falò di confronto, ad oggi sembra proprio che la “fotonica” Fanelli e Collina non abbiano alcuna intenzione di tornare ad essere una coppia. Nella puntata speciale in onda martedì 30 luglio, infatti, i due hanno confermato, ancora una volta, la decisione di separarsi. In attesa di scoprire nuovi “spoiler” sulle coppie del programma, ecco allora il video Witty tv / Mediaset, completo delle due interviste ai protagonisti, in onda stasera su Canale 5.