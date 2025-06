Un’amara sorpresa attende Bahar nelle prossime puntate della soap turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). La donna – dopo aver creduto il marito morto per molti anni – scopre che lui è ancora vivo e ha una nuova vita con un’altra donna.

Anticipazioni turche La forza di una donna: Sarp non è morto

Da molti anni ormai Bahar cerca di tirare avanti con i suoi due figli. La donna – dopo aver saputo che il marito era morto in un incidente in mare, ha riorganizzato la sua vita consapevole che avrebbe dovuto provvedere da sola ai propri figli. In realtà Sarp non è affatto morto, ma ha deciso di far perdere le sue tracce e – una volta assunta una nuova identità – rifarsi una nuova vita con un’altra donna. Quando Bahar scopre che il marito è vivo, si sente ingannata e tradita.

La forza di una donna, trame turche: cos’è successo veramente a Sarp?

Subito dopo l’incidente in mare, l’uomo ha avuto una lunga amnesia. Non riuscendo a ricordare cosa fosse realmente accaduto, Sarp è stato manipolato da Suat, il padre di Piril, una donna che ha messo gli occhi su di lui. La famiglia di Piril fa credere a Sarp che sua moglie e i suoi figli sono morti nell’incidente.

Convinto di essere l’unico sopravvissuto, Sarp assume una nuova identità diventando Alp Karahan e convola a nozze con Piril.

Trame turche La forza di una donna: Bahar sconvolta

Con il passare del tempo Sarp scopre di essere stato ingannato, e decide di rimettersi in contatto con l’ex moglie. Il momento della riunione familiare è emotivamente forte per entrambi, anche se Bahar fa fatica a perdonarlo per averla lasciata.

Anche le vite di entrambi sono ormai degnate: Sarp è sposato con Piril e padre di due gemelli, mentre Bahar ha accanto a sé Arif, un uomo che ha saputo starle sempre accanto nel momento del bisogno.

Ma le sorprese per Bahar non sono finite e – dopo aver scoperto che Sarp è vivo – c’è un’altra rivelazione ad attenderla. La donna scopre infatti che l’inganno nei confronti di lui è stato orchestrato da Suat, aiutato però da Sirin. Sua sorella, da sempre ossessionata da Sarp, non ha esitato un solo attimo nel momento in cui ha avuto la possibilità di dividerlo da Bahar. Una volta scoperto cosa ha fatto sua sorella Sirin, Bahar è sconvolta.