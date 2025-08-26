Enver scoprirà che Sarp è vivo nei prossimi episodi della soap La forza di una donna, ma lo choc per lui rischierà di essere fatale. Ecco cosa rivelano gli spoiler turchi.

La forza di una donna, anticipazioni turche: Enver scopre che Sarp è vivo

La verità verrà presto a galla, e mentre le puntate italiane de La forza di una donna si preparano a mostrarci Sirin sconvolta dopo la scoperta che Sarp è vivo, i telespettatori turchi stanno già osservando la reazione di Enver, quando anche lui verrà a sapere la notizia.

Subito dopo aver saputo che il cognato non è morto (come tutti credono da anni) infatti, l’uomo chiederà conferma a Sirin. La riccia glielo confermerà, ma lo pregherà anche di mantenere il segreto perché qualcuno molto pericoloso la starà minacciando.

Kadin: Sarp torna dalla “terra dei morti” ma qualcuno vuole nascondere la verità

La sorellastra di Bahar confesserà a Enver che – dal giorno in cui ha rivisto il cognato – qualcuno le avrà imposto il silenzio, minacciandola di fare molto male a lei e ai suoi cari.

Ma chi può volere tenere segreto il “ritorno dalla terra dei morti” di Sarp? Ben presto scopriremo che si tratta di Suap. Il padre di Piril infatti, appena informato da Sirin di quanto avrà scoperto Enver – sguinzaglierà i suoi scagnozzi. La giovane le dirà che il sarto avrà chiesto di incontrare l’ex genero, e Suap cercherà di fare di tutto per impedire che questo incontro avvenga.

I suoi uomini però arriveranno troppo tardi: quando faranno irruzione nella casa si troveranno davanti Sarp ed Enver!

Sarp sconvolto nelle prossime puntate La forza di una donna

Il dialogo tra Enver e l’ex marito di sua figlia Bahar vede entrambi i protagonisti attoniti: il sarto faticherà a credere di avere davvero davanti a sé l’uomo che ha creduto morto per anni in carne ed ossa, mentre il “resuscitato” sarà sconvolto dalle parole dell’altro.

Enver infatti, lo rimprovererà per aver prima sedotto Sirin (all’epoca una ragazzina) e poi ingannato Bahar, facendosi credere morto, e lo inviterà a stare fuori dalla vita della figlia maggiore, dicendogli che ora è di nuovo sposata e madre di altri due figli. Questa affermazione lascerà Sarp di stucco, visto che avrà sempre creduto che l’ex moglie e i figlioletti fossero morti in un incendio.

La loro conversazione verrà però interrotta dall’arrivo degli uomini di Suap, che inizieranno a sparare costringendoli alla fuga.

Trame future La forza di una donna: Enver ha un infarto

Le emozioni saranno decisamente troppe per il sarto, e il cuore di Enver rischierà di cedere. L’uomo avrà un infarto mentre si troverà in auto con Sarp, e quest’ultimo lo accompagnerà in ospedale.

Enver verrà operato d’urgenza. Mentre Sarp sarà ancora in clinica, arriveranno Sirin e Hatice. Anche quest’ultima gli chiederà di stare lontano dalla sua famiglia. Sarp se ne andrà, con mille domande nella testa. Ripensando alle parole dell’ex suocero si chiederà se davvero Bahar possa essere ancora viva.

Le risposte alle sue domande giungeranno poco dopo: appena rientrato in casa si renderà infatti conto di avere ancora in tasca il telefono di Enver. Il cellulare squillerà e sullo schermo apparirà il nome di Bahar. Cosa farà Sarp a quel punto? Risponderà alla donna che ha amato e che credeva ormai morta? Se lo facesse il dialogo potrebbe davvero avere del surreale, visto che ognuno di loro ignorava che l’altro fosse ancora vivo.

Vi lasciamo con l’immagine di un telefono che squilla, e vi diamo appuntamento ai prossimi giorni, quando gli spoiler turchi risponderanno alla domanda che a questo punto tutti ci facciamo: Sarp risponderà alla telefonata di Bahar?