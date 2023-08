C’è grande attesa per l’amichevole Juventus vs Real Madrid prevista nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto. Le due squadre si sfideranno presso il Camping World Stadium di Orlando. Ecco tutte le anticipazioni, dove seguire il match in tv e streaming, ma anche le probabili formazioni.

Juventus Real Madrid, l’amichevole: dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto al Camping World Stadium di Orlando per l’amichevole Juventus – Real Madrid. Il fischio di inizio è previsto alle ore 1.30 italiane di giovedì 3 agosto 2023 con una delle amichevoli più attese. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Milan ai calci di rigore, scende in campo contro la squadra spagnola allenata da Carlo Ancelotti.

Si tratta del secondo impegno per la Juve di Massimiliano Allegri nel Soccer Champions Tour in America. Dopo il match annullato con il Barcellona, i bianconeri scendono in campo dopo il debutto con il Milan conclusosi ai tempi regolamentari con il risultato di 2-2. Ai rigori i bianconeri l’hanno poi spuntata. L’amichevole sarà trasmessa in diretta dalle ore 1.30 di notte (italiane) sulla piattaforma streaming di DAZN e Sky. Solo gli abbonati potranno quindi assistere ad una delle amichevoli più attese dell’estate 2023. La partita potrà essere seguita anche in streaming su DAZN, Sky Go, NOW su dispositivi portatili e computer dopo aver scaricato ed installato l’app DAZN e Sky Go per tutti gli abbonati Sky. Chi vincerà?

Juventus Real Madrid, l’amichevole: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni dell’amichevole Juventus Real Madrid in programma mercoledì 3 agosto 2023 presso il Camping World Stadium di Orlando. La Juve di Massimiliano Allegri dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Chiesa e Vlahovic e Miretti a supporto. Nel Real, invece, Ancelotti è pronto a puntare su Joselu in attacco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius. All. Ancelotti