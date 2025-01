La Supercoppa Italiana è entrata nel vivo e i riflettori sono puntati su Juventus e Milan, due delle squadre più titolate del calcio italiano. L’attesissimo match rappresenta non solo una sfida tra due giganti del calcio italiano ed internazionale, ma anche un’occasione per aggiudicarsi un prestigioso trofeo. Scopriamo insieme le probabili formazioni, i precedenti tra le due squadre e tutte le informazioni su come seguire l’incontro in TV e streaming.

Supercoppa italiana, Juventus-Milan: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao.

Precedenti tra Juventus e Milan nella Supercoppa italiana

Sono tre i precedenti tra Juventus e Milan in Supercoppa Italiana. L’ultima sfida è stata vinta dai bianconeri il 16 gennaio 2019 (1-0, gol decisivo di Cristiano Ronaldo), mentre le prime due partite erano state decise ai rigori, con un successo per parte. Con tre confronti diretti, la Juventus è la squadra affrontata più volte dal Milan nella storia della competizione.

Considerando tutte le competizioni, la Juventus ha vinto solo due delle ultime 12 partite contro il Milan (6 pareggi, 4 sconfitte), dopo aver ottenuto nove successi consecutivi nei precedenti scontri diretti.

Le ultime sei sfide tra le due squadre hanno visto appena quattro gol complessivi (uno per la Juventus e tre per il Milan), e le ultime due partite sono terminate con un pareggio a reti bianche. Dal 1929/30, non era mai accaduto che Juventus e Milan pareggiassero 0-0 per più di due incontri consecutivi.

I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi tre confronti contro i rossoneri, ma non hanno mai registrato quattro clean sheet di fila contro il Milan nella loro storia dal 1929/30.

La Juventus detiene il record di vittorie in Supercoppa Italiana, con 9 trofei in 17 partecipazioni. Il Milan, invece, ha conquistato il titolo in 7 delle 12 finali disputate, confermandosi una delle squadre più vincenti della competizione.

Dove vedere Juventus-Milan in TV e streaming

Venerdì 3 gennaio, il prepartita di Juventus-Milan andrà in onda su Italia 1 a partire dalle ore 19:00, con la conduzione di Monica Bertini affiancata da Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.

La partita (in diretta) sarà trasmessa in diretta su Canale 5 dalle ore 20:00.

Team di Telecronaca e Inviati

Telecronaca : Massimo Callegari e Massimo Paganin

: Massimo Callegari e Massimo Paganin Inviati a bordo campo: Francesca Benvenuti e Alessio Conti

Il postpartita andrà in onda su Canale 5, con la conduzione di Monica Bertini e l’analisi di Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.

Il match sarà visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity o in alternativa sul sito di Sportmediaset.