Jurassic World Nuove Avventure 2 segue il ritorno della serie animata Netflix ambientata durante e dopo gli eventi del film del 2015 Jurassic World. In particolare, la storia racconta cosa accade dall’altra parte di Isla Nublar. Mentre nel lungometraggio i turisti si godono la riapertura del parco dei dinosauri, un gruppo di ragazzi viene scelto per partecipare a un campeggio a contatto con gli enormi animali preistorici. Ma quando i dinosauri perdono il controllo e fuggono dalle loro gabbie, il panico si scatena su tutta l’isola. Jurassic World Nuove Avventure 2 è su Netflix il 22 gennaio con tutti gli episodi.

Jurassic World Nuove Avventure 2: la trama della seconda stagione

La prima stagione si era conclusa con il gruppo di ragazzi bloccato sull’isola. Infatti, dopo essere sfuggiti alle fauci dei carnivori, i giovani protagonisti non sono riusciti a mettersi in salvo e prendere l’ultima nave che trasportava i turisti sopravvissuti sulla terraferma. Ora, Darius, Brooklynn, Kenji, Sammy, e Yaz tenteranno di restare vivi, in attesa dei rinforzi, ma ben presto avranno a che fare con nuovi pericoli, tra cui un grosso Tirannosauro Rex sempre in agguato. Inoltre, il gruppo scoprirà di non essere da solo: il loro amico Ben, creduto morto, è in realtà vivo ed è stato salvato da un cucciolo di Anchilosauro.

Jurassic World Nuove Avventure 2: i doppiatori e i personaggi

Darius Bowman, ragazzino appassionato di dinosauri, è doppiato in originale da Paul-Mikél Williams, in italiano da Vittorio Thermes; Brooklyn, giovane influencer, ha la voce di Jenna Ortega, mentre in lingua italiana è doppiata da Chiara Fabiano; Yaz Dadoula, la giovane atleta del gruppo, è doppiata da Kausar Mohammed, in italiano da Giulia Franceschetti;

Kenji Kon, figlio di genitori famosi e unico a conoscere bene il parco, ha la voce originale di Ryan Potter, in italiano quella di Federico Campaiola; Sammy Gutierrez, figlia dei proprietari del ranch che forniscono carne per i dinosauri del Jurassic World, è doppiata da Raine Rodriguez, in italiano da Eva Padoan; e Ben Pincus, ragazzino fifone ossessionato con l’igiene, è doppiato da Sean Giambrone, mentre in lingua italiana da Tito Marteddu.