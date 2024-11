Simone Grande rappresenterà l’Italia all’Junior Eurovision Song Contest. Manca pochissimo alla finale della 22esima edizione della più importante kermesse canora per ragazzi. Vediamo insieme con quale brano partecipa, quando vederlo in tv e come votarlo.

Da The Voice Kids al Junior Eurovision Song Contest: Simone Grande canta ‘Pigiama Party’

Era il 22 dicembre del 2023 quando Simone Grande vinceva la seconda edizione di The Voice Kids. Il giovane, del team di Clementino, aveva conquistato tutti con la sua voce. Ora, a distanza di mesi, sarà proprio lui a rappresentare l’Italia al Junior Eurovision Song Contest. L’evento musicale internazionale si terrà sabato 16 novembre 2024 sul palco della Caja Mágica di Madrid, in Spagna. Simone Grande è in gara con il brano dal titolo ‘Pigiama Party‘, prodotto da Universal Music Italia.

Sarà possibile vedere la diretta su Rai 2 a partire dalle 17.50 e in streaming su RaiPlay. La manifestazione sarà seguita da Rai Kids, dagli studi Rai del Centro di produzione “Piero Angela” di Torino. A condurre il programma ci sarà Mario Acampa (al timone dal 2017) e volto del canale con “Italian Green”, nonché apprezzato regista d’opera al Teatro alla Scala.

Con lui alcuni ospiti, a partire da BigMama. La cantante, dopo le collaborazioni con Alessandra Amoroso e Paola & Chiara, ripercorrerà le fasi della sua carriera musicale che l’hanno portata dai video rap sui social al Festival di Sanremo.

Chi è Simone Grande e come votarlo

Simone Grande ha 12 anni ed è nato a Rozzano, in provincia di Milano. A The Voice Kids aveva cantato ‘Adagio’ di Lara Fabian conquistando coach e pubblico a casa. Sarà possibile sostenere il giovane in questa nuova avventura attraverso il voto online, attivo dalle ore 21 di venerdì 15 novembre alle ore 17.59 di sabato 16 novembre e fino ai 15 minuti successivi all’ultima esibizione sul palco di Madrid. Per votare, sarà sufficiente collegarsi al sito dello Junior Eurovision Song. Il voto è gratuito.