Katia Follesa torna al timone della nuova edizione di Junior Bake Off Italia 2019, il talent cooking show in onda su Real Time. Ecco la data di inizio e tutte le novità.

Junior Bake Off Italia 2019 per Natale su Real Time

Al via da venerdì 6 dicembre 2019 ore 21.10 la nuova edizione di “Junior Bake Off Italia 2019” dedicata al Natale. Il cooking show di successo condotto da Katia Follesa approda nuovamente su Real Time con una speciale edizione a tema natalizio, ma non cambia location visto che a fare da cornice alle sfide dei giovani concorrenti pasticceri sarà il tendone di Villa Borromeo d’Adda di Arcore (MB).

Junior Bake Off Italia Natale 2019, le novità

Una della novità di questa edizione natalizia è l’assenza di Clelia D’Onofrio, la giornalista e scrittrice conosciuta dal grande pubblico anche per il suo ruolo di giudice proprio a Bake Off Italia. Non è dato sapere cosa ha spinto la “lady di ferro” a non presenziare alla versione natalizia del programma, visto che è stata sempre una delle indiscusse protagoniste fin dalla prima stagione.

Al suo posto non è ancora stato comunicato se ci sarà un altro giudice oppure no. Quello che possiamo dirvi che Katia Follesa potrà contare ancora una volta sul giudizio di due pasticceri di primissimo livello.

Junior Bake Off Italia Natale, i giudici

Se Clelia D’Onofrio ha deciso di non essere presente nella giuria dell’edizione natalizia del cooking show di Real Time, confermatissimi invece sia Ernst Knam che Damiano Carrara. I due pasticceri stellati avranno ancora una volta il compito di valutare l’operato dei giovanissimi aspiranti pasticceri di Junior Bake Off Natale alle prove con dolci e non solo! Sulla nuova edizione possiamo anticiparvi che la versione dedicata al Natale sarà composta da 4 puntate della durata di circa 1 ora.