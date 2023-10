Julia Roberts, una delle più grandi attrici del cinema contemporaneo, si accinge a spegnere 56 candeline sulla torta di compleanno e noi la celebriamo con una rassegna di alcuni dei suoi film più belli, quelli da vedere, o rivedere, assolutamente.

Dotata di un talento straordinario e di una versatilità fuori dal comune, la Roberts, in questi gloriosi anni di carriera, si è cimentata con disinvoltura in ogni genere cinematografico, dalla commedia romantica al thriller, dal dramma all’inchiesta, quindi selezionare i film più belli, dato che più o meno lo sono tutti, è un’impresa decisamente ardua. Ci limitiamo ad indicarne alcuni fra i più apprezzati sia dal pubblico che dalla critica.

Julia Roberts: brevi cenni di nascita e vita privata

Julia Roberts è nata a Smyrna, in Georgia, USA, il 28 Ottobre 1967 (Scorpione) e pertanto sta per soffiare su 56 candeline. Oltre ad essere una grandissima attrice, è anche una produttrice e un’appassionata attivista per la salvaguardia dell’ambiente.

Tutt’altro che una protagonista del gossip, è sposata in seconde nozze dal 2002 con il cameramen Daniel Moder, da cui ha avuto tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus e Henry.

I film più belli di Julia Roberts, da vedere e rivedere

La filmografia di Julia Roberts non è soltanto sterminata ma anche di eccezionale livello, quindi in questa sede è possibile soltanto indicare alcuni film davvero imperdibili. Si tratta di pellicole talmente famose che quasi certamente le avrete viste più volte, ma una in più, quando la qualità è tanta, non guasta mai.

Wonder Woman

Da quale titolo cominciare la rassegna dei film di Julia Roberts se non da quello che l’ha catapultata al successo internazionale? Era il 1990 quando la giovanissima attrice, all’epoca poco più che ventenne, in Pretty Woman stregava il mondo nella parte della simpatica prostituta che cambia vita per amore. Grazie al film diretto da Gerry Marshall, la Roberts divenne una star e la sua carriera prese il volo. Al suo fianco un maturo e affascinante Richard Gere.

Erin Brokovich-Forte come la verità

Erin Brokovich-Forte come la verità, diretto nel 2000 da Steve Soderbergh, è probabilmente il film più impegnato della Roberts fino a oggi. Di genere biografico, si ispira alla storia vera di Erin Brokovich, che all’inizio degli anni ’90 si batté per l’incriminazione della potente multinazionale Pacific Gas & Electric, rea di aver contaminato con cromo esavalente le acque della città di Hinkley, in California. Premio Oscar a Julia come migliore attrice protagonista.

Notting Hill

In questa commedia romantica del 1999 che fu un successo planetario, la Roberts interpreta l’attrice Anna Scott e lo fa, come, sempre del resto, magnificamente. Bravissimo anche il partner Hugh Grant.

Fiori d’acciaio

Una delle prime interpretazioni dell’attrice (correva l’anno 1989), che le valse una nomination agli Oscar. In un salone di bellezza della Louisiana si incontrano 6 donne con caratteri ed età diverse per scambiarsi pettegolezzi e confidenze.

Mystic Pizza

E’ la prima, grande prova da attrice di Julia, che le attira immediatamente le lodi della critica e del pubblico. Del 1988, il film è incentrato sulle vicende amorose di tre ragazze.

I segreti di Osage County

Film intenso e profondo imperniato su una crisi familiare che riunisce tre sorelle. Del 2013, c’è anche la straordinaria Meryl Streep.

Il matrimonio del mio migliore amico

Una delle commedie romantiche di maggior successo di fine anni ’90, Il matrimonio del mio migliore amico racconta una storia d’amore leggera e divertente, che vede la Roberts impegnata ad usare qualsiasi stratagemma per conquistare l’uomo di cui è innamorata da sempre ma che sta per sposare un’altra.

La saga di Ocean’s

La saga di Ocean’s è una trilogia di film entrati nelle sale dal 2001 al 2007. I titoli sono Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen, tutte commedie dirette da Steven Soderbergh. Le pellicole, che hanno ottenuto un successo strepitoso, vantano un cast d’eccezione che vede impegnati, oltre alla Roberts, attori del calibro di Brad Pitt, George Clooney, Al Pacino, Matt Damon e Andy Garcia.

Hook-Capitan Uncino

Diretto da Steven Spielberg nel 1991, vede una giovanissima Julia Roberts vestire i panni di Trilli Campanellino. Da rivedere anche per tornare un po’ bambini!