Jukebox – La notte delle hit è il titolo di due serate evento che saranno condotte da Antonella Clerici. Il programma vuole dare risalto alla grande musica che ha segnato gli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e chi ci sarà.

Jukebox – La notte delle hit: conduttori e quando in tv

Venerdì 27 giugno 2025 è stato presentato il nuovo palinsesto Rai per la stagione 2025/2026. Tante le novità, a partire da nuovi programmi in prima serata che vedono la musica come protagonista. Antonella Clerici, confermata alla guida The Voice, sarà anche la conduttrice di Jukebox – La notte delle hit. Accanto a lei ritroverà, in qualità di co-conduttore, il rapper Clementino.

Le due serate di Jukebox – La notte delle hit si terranno all’Inalpi Arena di Torino e sono in programma il 12 e il 13 settembre 2025. Vedremo le due serate in prima serata, su Rai1. Durante l’evento ci saranno gli interpreti dei brani che hanno fatto ballare e cantare milioni di persone negli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Inoltre, come si legge nel comunicato diffuso dalla Rai:

“Si ripercorrerà la storia della musica italiana e internazionale con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni. La grande festa di Jukebox

– La notte delle hit è pronta a far ballare il pubblico di ogni età“.

Gli ospiti delle due serate

Intanto sono già trapelati alcuni nomi dei cantanti che vedremo nel corso delle due serate di Jukebox – La notte delle hit. Si tratta di Earth; Wind & Fire Experience by Al Mckay, con la partecipazione di Greg Moore; Gipsy Kings; Michael Sembello.

Presenti anche I Nomadi (con “Io Vagabondo”), la Rettore (con “Kobra”), i Gemelli Diversi; Le Vibrazioni; Alexia e Fausto Leali. Per chi vuole partecipare alla festa musicale, sono già aperte le vendite su Ticketone.