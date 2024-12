Tra gli intervistati a Belve, Jovanotti é protagonista di un’ospitata televisiva all’insegna di emozionanti rivelazioni: dal lutto familiare, allo storico flirt con Valeria Marini, passando per un grave incidente.

Jovanotti si racconta, senza filtri

Incalzato sui quesiti di Francesca Fagnani, Lorenzo Jovanotti si lascia andare a delle verità inedite, nell’intervento che segna il suo ritorno nel piccolo schermo. A partire dalla sofferenza provata dalla madre, rispetto al dolore condiviso in famiglia, per la morte del fratello. «Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere» racconta il cantautore pop, esordendo nell’intervista. «Lei era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo. Notavo in lei delle tristezze che mi hanno formato molto».

Al di là del successo e gli annessi bei momenti vissuti in famiglia, come da lui ammesso nella puntata del 17 dicembre 2024 in onda sulle reti Rai, Lorenzo ha dovuto fare fronte al dolore familiare e in particolare alla sofferenza psicofisica della madre, dovuti alla perdita del fratello scomparso. “Sì. Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, -aggiunge visibilmente provato l’ospite a Belve-, quindi lei non è riuscita a piangere» e «per il resto della vita lei ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime.»

A Belve, la verità sul vociferato flirt top-secret

Nell’intervento concesso alla conduttrice Francesca Fagnani, poi, Jovanotti rompe il silenzio mediatico sul vociferato flirt con la bionda showgirl Valeria Marini. “Lei faceva la barista e io facevo il disc jockey – racconta, dal suo canto. Non mi filava proprio… A me lei stava molto simpatica… Venne a Roma a lavorare dove lavoravo io a Roma… Io voglio molto bene a Valeria…“. Quindi, in chiusura del retroscena intimista, fa sapere lanciando un invito alla riservatezza sul privato: “Che lei era talmente su un altro pianeta che io non esistevo proprio… Sono un uomo elegante… Non si parla di queste cose in pubblico”.

L’intervista per Jovanotti si registra dopo un periodo piuttosto duro, che lo ha visto subire un grave incidente a Santo Domingo: “Esco da un anno difficile, di recupero fisico…-confida lo stesso cantante, a Belve – Tutto nuovo… Avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo… Ancora mi fa male… Non posso tornare indietro per cui si va avanti”.