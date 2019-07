Chiude Joi Premium di Mediaset, il canale dedicato alle sitcom americane. Un brutto colpo per i tantissimi telespettatori che però potranno continuare a vedere le proprie serie televisive del cuore altrove. Ecco l’annuncio ufficiale pubblicato sui social.

Joi Premium Canale chiude: l’annuncio sui social

Con un annuncio ufficiale pubblicato su tutti i canali social, Joi annuncia la chiusura del canale del digitale terrestre di Mediaset dedicato alla programmazione di sitcom. Sulla pagina Facebook ufficiale di Premium Joi si legge:

Dal 1° Luglio Premium Joi non sarà più visibile a occhio umano. TUTTE le vostre sitcom preferite continueranno su Premium Stories. Tutte, tutte.

Con la chiusura di Joi Premium il mondo del digitale terrestre di Mediaset perde un altro pezzo della sua programmazione. Dopo 11 anni chiude il canale dedicato alle sitcom che ha trasmesso alcune delle serie di maggior successo di sempre: pensiamo a The Big Bang Theory, The Goldbergs, The Good Place, Young Sheldon, How I Met Your Mother fino al revival di Will and Grace.

Addio a Joi Premium: le sitcom passano su Premium Stories

E’ importante precisare che tutte queste sitcom di successo non scompariranno, semplicemente saranno disponibili sul canale Premium Stories. Resta da capire come mai si sia giunti alla decisione di chiudere il canale considerando i dati di ascolti di Joi e Premium Stories; basti pensare che ad aprile Stories registrava uno 0,02% di share contro lo 0,05% di Joi. Forse dietro questa decisione c’è semplicemente la volontà di creare un unico canale in cui far convivere la sitcom con il genere drama.

Tutta la programmazione di Joi Premium confluirà su Premium Stories, canale Mediaset nato solo quattro anni e molto seguito dai giovanissimi che hanno potuto seguire, quasi in concomitanza con la messa in onda Americana, serie tv di successo del calibro di Gossip Girl, The Vampire Diaries e Pretty Little Liars.