Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard. Il verdetto della giuria del processo di Fairfax in Virginia è arrivato questa sera dopo 12 ore di camera di consiglio. Il processo mediatico durato 6 settimane durante le quali i due si sono fatti a pezzi a vicenda. La Heard dovrà risarcire Depp con la somma di 15 milioni di Dollari. L’amore dovrà invece versare alla ex moglie 2 milioni di Dollari.

Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro Amber Heard

L’attore statunitense Johnny Depp ha vinto il processo per diffamazione intentato contro l’ex moglie, l’attrice Amber Heard. La giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, ha emesso il verdetto mercoledì, dopo due giorni di discussioni, ordinando a Heard di pagare a Depp 15 milioni di dollari di risarcimento per i danni (Depp ne aveva chiesti 50 milioni).

La giuria ha anche ordinato a Depp di pagare 2 milioni di dollari di risarcimento a Heard per un’accusa di diffamazione che quest’ultima aveva rivolto a sua volta contro l’ex marito: Heard aveva sostenuto che Depp l’avesse accusata falsamente di essersi inventata di aver subìto abusi da lui. Heard aveva richiesto 100 milioni di dollari di danni.

I motivi del processo Depp – Heard

Il processo tra i due ex coniugi era iniziato perché Johnny Depp aveva accusato di diffamazione l’ex moglie Amber Heard, che nel 2018 aveva scritto un articolo sul Washington Post in cui si era definita «un personaggio pubblico simbolo di violenza domestica», affermando implicitamente di aver subito violenze da parte di Depp (anche se il suo nome non veniva mai citato). Depp aveva sostenuto che l’articolo avesse rovinato la sua reputazione e la sua carriera di attore e di essere lui la vittima di abusi da parte della ex moglie; dal canto suo, Heard aveva sempre detto di essere stata vittima di ripetute violenze da parte dell’ex marito quando erano sposati.

Il processo mediatico tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard

Quello tra i due ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard si può definire un processo mediatico. Il popolo dei social si è fin da subito schierato a difesa dell’attore, ritenendo infondate le accuse della donna. Accuse che man mano hanno perso credibilità.