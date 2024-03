John Wick – Capitolo 2 è un film di fronte al quale non ci si annoia di sicuro, ma è bene avvertire che la violenza è tanta e potrebbe non essere adatto a chi non ama il genere. A metà strada fra action e thriller, la pellicola con protagonista il sicario John Wick è tutto un pullulare di inseguimenti, sparatorie e scazzottate, adatta solo a stomaci forti.

Si tratta del secondo capitolo di un franchise di successo che, al momento, conta in tutto 4 film. Il punto di forza? Keanu Revees è bravissimo, spericolato e molto bello!. L’appuntamento è per la prima serata di Lunedì 25 Marzo su Italia Uno: di seguito tutte le curiosità principali da conoscere a riguardo.

John Wick – Capitolo 2: la trama in breve e il cast

Sembra proprio non esserci pace per John Wick, costretto a tornare in azione per onorare un impegno preso in passato con Santino D’Antonio, boss della camorra. La vittima predestinata è la sorella di quest’ultimo, Gianna, che sta partecipando ad una riunione della Gran Tavola a Roma.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Keanu Reeves nel ruolo principale, troviamo anche, fra gli altri, Ian McShane, Common, Ruby Rose, John Leguizamo, Laurence Fishburne. Parti da protagonisti anche per gli italiani Riccardo Scamarcio (boss Santino D’Antonio) e Claudia Gerini (Gianna).

Le principali curiosità sul film

John Wick – Capitolo 2 è un film di genere action/thriller del 2017 diretto da Chad Stahelski. Ecco tutte le curiosità da conoscere: