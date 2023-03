John Travolta durante la cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2023 è stato chiamato a presentare il momento “In memoriam” dedicato a tutti gli artisti scomparsi durante il 2022. Durante la lettura degli artisti che ci hanno lasciato quest’anno, l’attore si è emozionato leggendo il nome dell’amica e collega Olivia Newton John.

John Travolta agli Oscar 2023 si commuove ricordando Olivia Newton John

La 95esima cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2023 a Los Angeles ha regalato tante sorprese, ma anche momenti di grande emozione e commozione. Tra questi c’è sicuramente quello di John Travolta chiamato a presentare il classico momento “In memoriam“, la lista di tutti gli artisti scomparsi nel 2022. L’attore di “Grease” si è commosso quando è arrivato al nome dell’amica e collega Olivia Newton-John con cui ha lavorato sul set del film cult.

“Nel nostro settore, abbiamo il raro lusso di fare ciò che vogliamo per vivere e talvolta riusciamo a farlo con persone che amiamo. Poiché stasera è una celebrazione del lavoro e dei risultati della nostra comunità nell’ultimo anno, è giusto che celebriamo coloro che abbiamo perso, che hanno dedicato la loro vita al loro mestiere sia davanti che dietro la telecamera. Attraverso il loro incommensurabile contributo ognuno di loro ha lasciato un segno individuale che ci ha condiviso e ci ha formato“.

L’attore con la voce rotta dall’emozione ha ricordato anche il nome di Kirstie Alley, attrice con cui ha condiviso il set del film “Senti chi parla” e quello di Gina Lollobrigida.

John Travolta ricorda Olivia Newton-John partner di Grease agli Oscar

Non solo, John Travolta che in passato è stato nominato per ben due volte ai Premi Oscar come miglior attore protagonista per i film “La febbre del sabato sera” e “Pulp Fiction” ha concluso dicendo:

Loro hanno toccato i nostri cuori, ci hanno fatto sorridere e sono diventati cari amici ai quali resteremo devoti per sempre.

Un discorso emozionante quello dell’attore che ha citato anche il brano “Hopelessly Devoted To You” portato al successo da Olivia Newton-John proprio nel film Grease. Con la voce rotta dall’emozione e con le lacrime agli occhi, l’attore è stato confortato da un lunghissimo e caloroso applauso di tutto il pubblico presente al Dolby Theatre di Los Angeles.

