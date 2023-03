Chi sono i vincitori degli Oscar 2023? Al Dolby Theatre di Los Angeles si è svolta la scorsa notte l’attesissima cerimonia di premiazione degli Oscar. A condurre la cerimonia è stato chiamato il conduttore Jimmi Kimmel, alla sua terza conduzione della grande serata dedicata al cinema mondiale. Dopo le sue performance nel 2017 e nel 2018, Kimmel è tornato alla conduzione della 95ª cerimonia. Ma andiamo a vedere chi sono i vincitori nelle varie categorie. Glenn Close non è tra i presentatori perché è risultata positiva al Covid mentre Lady Gaga, contrariamente a quanto annunciato, c’è e si è esibita con una performance commovente. Niente abiti da cerimonia, niente trucco: semplicità allo stato puro. La cantante è stata osannata con una standing ovation dal pubblico del Dolby Theatre. Standing ovation anche un’alta esibizione, quella di Rihanna.

Vincitori Premi Oscar 2023: l’elenco di chi ha vinto

Durante la cerimonia di consegna degli oscar 2023, sono state tante le star del mondo del cinema e della musica che sono salite sul palco per consegnare i premi. Nessun premio per i candidati italiani, Alice Rohrwacher, sceneggiatrice e produttrice del cortometraggio Le pupille, e Aldo Signoretti, responsabile del trucco nel film Elvis di Baz Luhrmann. L’attore John Travolta in lacrime ricorda Olivia Newton-John. Ricordata durante la serata anche Gina Lollobrigida Durante il segmento In Memoriam. Ma andiamo a vedere chi sono i trionfatori della lunga notte del cinema con la lista completa dei premiati agli Oscar 2023.

La lista completa dei vincitori degli Oscar 2023

Ma quali sono tutti i film, attrici, attori e registi candidati ai prossimi Academy Awards?

Vince l’Oscar come miglior film Everything Everywhere All at Once. L’Oscar come miglior attore protagonista è andato a Brendan Fraser per The Whale mentre Michelle Yeoh lo riceve nella categoria femminile per Everything Everywhere All at Once. Hanno vinto i “Daniels” come miglior regia per Everything Everywhere All at Once.

Ecco qui sotto la lista completa delle Nomination Oscar 2023 con i premiati.

Miglior Film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Miglior Regia

Gli Spiriti dell’Isola – Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan e Daniel Scheinert (VINCITORE)

The Fabelmans – Steven Spielberg

Tár – Todd Field

Triangle of Sadness – Ruben Östlund

Miglior Attrice protagonista

Cate Blanchett – Tár

Ana De Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once (VINCITRICE)

Miglior Attore protagonista

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser – The Whale (VINCITORE)

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Miglior Attore non protagonista

Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Miglior Attrice non protagonista

Angela Basset – Black Panther – Wakanda Forver

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Gli spiriti dell’Isola

Jamie Lee Curtis – EveryThing Everywhere All At Once (VINCITRICE)

Stephanie Hsu – EveryThing Everywhere All At Once

Miglior Sceneggiatura originale

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Miglior Sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion – Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking (VINCITORE)

Miglior Film Internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale – Germania (VINCITORE)

Argentina, 1985 – Argentina

Close – Belgio

EO – Polonia

The Quiet Girl – Irlanda

Miglior Film d’animazione

Pinocchio (VINCITORE)

Marcel the Shell

Il Gatto con gli Stivali 2

The Sea Beast

Red

Miglior Montaggio

Gli Spiriti dell’Isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Tár

Top Gun: Maverick

Miglior Scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale (VINCITORE)

Avatar: La via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Miglior Fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale (VINCITORE)

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Migliori Costumi

Babylon

Black Panther Wakanda Forever (VINCITORE)

Elvis

Everything Everywhere All at Once

La Signora Harris va a Parigi

Miglior Trucco e acconciature

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale (VINCITORE)

Migliori Effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua (VINCITORE)

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Miglior sonoro

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’Acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick (VINCITORE)

Miglior Colonna sonora originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale (VINCITORE)

Babylon

Gli Spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Miglior Canzone Originale

“Applause” – Tell It Like a Woman

“Hold My Hand” – Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” – Black Panther: Wakanda Forever

“Naatu Naatu” – RRR (VINCITORE)

“This is a Life” – Everything Everywhere All at Once

Miglior Documentario

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny (VINCITORE)

Miglior Cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers (VINCITORE)

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Strangers at the Gate

Miglior Cortometraggio

An Irish Goodbye (VINCITORE)

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior cortometraggio d’animazione

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (VINCITORE)

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

Premi speciali

Oscar onorario

Euzhan Palcy

Diane Warren

Peter Weir

Premio umanitario