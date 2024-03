Al Dolby Theatre di Los Angeles è andata in scena questa notte la 96esima edizione degli Oscar 2024. La cerimonia è stata condotta da Jimmy Kimmel. L’Italia ha seguito la diretta grazie alla trasmissione in onda su Rai 1 con la conduzione delgiornalista e conduttore tv Alberto Matano. Inviato a Los Angeles il giornalista del TG1 Paolo Sommaruga. Una serata che ha visto premiare i protagonisti del cinema internazionale e che ha riservato non poche sorprese come quella regalata da John Cena che si è presentato nudo sul palco degli Oscar 2024.

John Cena nudo alla notte degli Oscar 2024: perché?

Salito sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per annunciare il film vincitore del premio Oscar 2024 per il “Costume Design”, John Cena ha voluto rendere omaggio a questa categoria indossando un look decisamente insolito.

Vestito solo di Birkenstock e della busta con il nome del vincitore, il wrestler e attore ha sottolineato l’importanza dei costumi affermando: «I costumi… sono molto importanti. Forse l’elemento più importante che c’è». Subito dopo, è stato assistito dal presentatore della serata, Jimmy Kimmel,

per ricomporsi.

Il gesto dell’attore e wrestler di presentarsi sul palco coperto solo dalla busta col nome del vincitore dell’Oscar è una citazione di un fatto avvenuto 50 anni fa, quando a invadere nudo la cerimonia fu l’insegnante statunitense Robert Opel. “Non bisogna fare battute sul corpo maschile”, ha detto, prima di annunciare il premio a Povere Creature!.

La serata degli Oscar 2024

Ha dominato la cerimonia di premiazione il film Oppenheimer, favorito dalla vigilia e vincitore di ben 7 statuette su 13 nomination: Miglior film, Miglior regia per Christopher Nolan, Migliore attore protagonista per Cillian Murphy, Migliore attore non protagonista per Robert Downey Jr., Migliore fotografia, Miglior montaggio e Migliore colonna sonora. Emma Stone ha ribaltato il pronostico nella categoria Migliore attrice protagonista per Povere creature! e ha battuto Lily Gladstone. Il film ha conquistato anche i premi per scenografie, trucco e costumi. Poco per il film campione d’incassi Barbie che ha ottenuto soltanto il premio per la Migliore canzone, What Was I Made For di Billie Eilish e Finneas O’Connell. A secco Io capitano di Matteo Garrone, sconfitto come Miglior film internazionale da La zona d’interesse, che ha conquistato anche la categoria Miglior sonoro. Premiate le sceneggiature di Anatomia di una caduta (originale) e di American Fiction (non originale).

Video – John Cena nudo agli Oscar 2024